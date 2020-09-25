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Teknoloji
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

House of Instagram Türkiye etkinliği başlıyor

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House of Instagram Türkiye etkinliği başlıyor
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Instagram’ın dönüşümünün anlatıldığı ve platformun yeni özelliklerinin tanıtıldığı House of Instagram etkinliğinin ilk online versiyonu Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

House of Instagram’ın yeni formatıyla katılımcılar özel bir keşif turuna çıkabilecek. Özel konuşma ve aktivasyon serileriyle katılımcılar Instagram’ın yaratıcılığa nasıl hayat verdiğini, hedef kitleleriyle nasıl etkileşim kurabileceklerini ve Instagram’ın sunduğu fırsatları keşfedecek.

Dünyanın dört bir yanından insanlar, Instagram'a ilham almaya ve ilgilendikleri şeyleri keşfetmeye geliyor. Instagram'ın sunduğu bu ifade alanını sesini duyurmak, etkileşime geçmek ve işlerini geliştirmek için kullanan markalar, işletmeler, içerik üreticileri ise bu topluluğun ayrılmaz parçaları. Bu konuların derinlemesine ele alındığı House of Instagram’da topluluk, yaratıcılık ve kültürün önemi, insanların ve işletmelerin değişen dünyada nasıl direnç kazandıkları ve markaların değişime uyum sağlamak ve büyümek için neler yapabileceği gibi konuların yanı sıra Reels da dahil olmak üzere Instagram’ın yeni özellikleri incelenecek.

Birbirinden değerli isimlerle birlikte Instagram’ın Türkiye’den ve dünyadan güncel içgörülerini, yaratıcı kullanımlarını, topluluk ve kültür konularının ele alınacağı bu iki günlük etkinlik 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
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