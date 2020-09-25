House of Instagram Türkiye etkinliği başlıyor

House of Instagram’ın yeni formatıyla katılımcılar özel bir keşif turuna çıkabilecek. Özel konuşma ve aktivasyon serileriyle katılımcılar Instagram’ın yaratıcılığa nasıl hayat verdiğini, hedef kitleleriyle nasıl etkileşim kurabileceklerini ve Instagram’ın sunduğu fırsatları keşfedecek.



Dünyanın dört bir yanından insanlar, Instagram'a ilham almaya ve ilgilendikleri şeyleri keşfetmeye geliyor. Instagram'ın sunduğu bu ifade alanını sesini duyurmak, etkileşime geçmek ve işlerini geliştirmek için kullanan markalar, işletmeler, içerik üreticileri ise bu topluluğun ayrılmaz parçaları. Bu konuların derinlemesine ele alındığı House of Instagram’da topluluk, yaratıcılık ve kültürün önemi, insanların ve işletmelerin değişen dünyada nasıl direnç kazandıkları ve markaların değişime uyum sağlamak ve büyümek için neler yapabileceği gibi konuların yanı sıra Reels da dahil olmak üzere Instagram’ın yeni özellikleri incelenecek.



Birbirinden değerli isimlerle birlikte Instagram’ın Türkiye’den ve dünyadan güncel içgörülerini, yaratıcı kullanımlarını, topluluk ve kültür konularının ele alınacağı bu iki günlük etkinlik 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



