Hosting Nedir Ve Ne İşe Yarar? Web Hosting Alırken Dikkat Edilecekler

Hosting, internet üzerinde bulunan web sitelerini belirli koşullar sağlanarak yayınlamaktır.

Hosting Nedir ve Ne İşe Yarar?

Hosting kelimesinin Türkçe karşılığı merak edilen bir konudur. Türkçe karşılığı barındırma olarak geçiyor. Anlaşılabilir bir anlam olarak, verileri barındırma hizmetidir. Hosting kullanım amacına göre bakıldığında herkesin anlayabileceği bir terim türüdür. İnternet sitelerine ait verilerin saklanmasını ve herkes tarafından her an ulaşılmasını sağlayan bir hizmet türüdür. İnternet sitelerinin içerisindeki verilerini saklamak için güçlü ve yüksek sistemli bir bilgisayar ihtiyacı vardır. İyi bir bilgisayar olmadığı durumlarda hosting hizmeti üzerinde düşen görevleri yerine getiremeyecektir.

Siteye giriş yapacak olan ziyaretçilerin en iyi şekilde siteye ulaşabilmesi için sistemleri taşıyabilen bir bilgisayar olması gerekiyor. İnternet sitelerinin yoğun trafikleri bulunur. Bu trafikler akıcı bir şekilde bilgisayarda çalışması gerekir. Sunucu adı verilen bilgisayarlar üzerinden hosting hizmetleri sağlanıyor. Hostingin neden kullanıldığı hala birçok kişinin merak ettiği bir konudur. İsminden anlaşılacağı üzere internette bulunan web sitelerinin yayınlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda web sitelerinin kolay bir şekilde erişilebilir bir duruma getirilmesine yardımcı oluyor.

Web sitesi içerisinde bulunan tüm bilgi ve belgeler hosting içeriğinde saklanıyor. Saklanan bu dosyalara siteye giriş yapan ziyaretçiler direkt olarak yönlendiriliyor. Bu yönlendirmeyle beraber siteye ulaşım sağlama konusunda bir sorun oluşmuyor. Hosting hizmetleri, site kurmak isteyen kişilerin için satın alması gereken bir hizmettir. Hosting olmadan herhangi bir internet sitesi paylaşımı söz konusu olamıyor. Bu sebepten dolayı hosting olmayan web siteleri, ziyaretçilere sunulamıyor. Sadece bilgisayara sahip olmak bir web sitesini paylaşmak için yeterli değildir. Sunucu oluşturularak internet sitelerinin paylaşılması sağlanıyor. Hosting hizmetleri kesintisiz olarak hizmet verebilir.

Ziyaretçiler istediği her an siteye giriş yaparak web sitesindeki kolaylıklardan faydalanabilir. Hosting türleri web sitesi açmak isteyen kişilerin mutlaka bilmesi gereken bilgilerdir. Hostingin hangi çeşitleri olduğu ve hangisinin kime göre uygun olduğu web site sahiplerinin ilgilenmesi gereken bir konudur. Her hosting çeşidi farklı bir site çeşidine uygundur. Bu çeşitlere dikkat edilmesi, web sitenin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Bilinen hosting çeşitleri şu şekildedir;



E-Posta sunucusu

Kurumsal Hosting

WordPress Hosting

Cloud Hosting

E-posta hostingi isminden anlaşılacağı gibi sadece e-posta hizmeti verecek web siteleri için uygun bir hosting türüdür. Bu hosting türü diğer web site içerikleri için tercih edilemiyor. Kurumsal hosting türü ise, mail trafiklerinin yoğun olduğu şirketler için özel olarak hazırlanmıştır. Bu yoğunluk göz önüne alınarak depolama alanları arttırılmış bir hizmettir.

Web Hosting Alınırken Dikkat Edilecekler

Bir web sitenin herkes tarafından paylaşılması isteniyorsa, web hosting satın alınması gerekiyor. Fakat birçok web site sahibi hosting alırken hangi noktalara dikkat edeceğini bilmiyor. Bu durumlara dikkat edilmeden alınan web hostingler büyük bir sorun çıkarabiliyor ve sitenin hizmet verilmemesine neden oluyor. Hosting alırken ihtiyaç duyulan alanın belirlenmesi gerekir.

Kullanım ihtiyaçları belirlenerek buna uygun bir web hosting alınması gerekir. Büyük bir alana sahip web hosting almak gereksiz maliyet oluşturacaktır. Yetersiz bir alan satın almak da sitede ki verimi oldukça düşürecektir. Bu durumları belirlemek için ziyaretçi sayılarının göz önüne alınması gerekiyor. Ziyaretçilere yeterli olabilecek bir web hosting alınması her zaman önemlidir.