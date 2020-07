Horizon Zero Dawn PC sürümü satışa çıkıyor

Horizon Zero Dawn'un yapımcısı olan Guerilla Games, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve Horizon Zero Dawn Complete Edition PC sürümünün 7 Ağustos'ta raflardaki yerini alacağını duyurdu. Ancak bu duyuruyla da yetinmeyen şirket, oyunun PC sürümüne ait kısa bir videosunu da yayınladı.

Oyunun Türkiye fiyatı ise oyuncuları sevindirecek; zira 7 Ağustos'ta satışa çıkacak olan Horizon Zero Dawn'ın fiyat etiketinde 77 TL yazıyor olacak. Oyun, hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden indirilebilecek.

İlerleyen dönemlerde PS4'e damgasını vuran Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi yapımların da PC sürümlerinin satışa sunulması bekleniyor.



Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX 6300 3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz / Ryzen 5 1500X 3.5GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan