Horizon Zero Dawn PC sürümü satışa çıkıyor
Sony PS4 oyun konsolları için satışa çıktığında büyük ses getiren Horizon Zero Dawn, bu kez PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Horizon Zero Dawn PC sürümü ne zaman gelecek?
Horizon Zero Dawn'un yapımcısı olan Guerilla Games, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve Horizon Zero Dawn Complete Edition PC sürümünün 7 Ağustos'ta raflardaki yerini alacağını duyurdu. Ancak bu duyuruyla da yetinmeyen şirket, oyunun PC sürümüne ait kısa bir videosunu da yayınladı.
Oyunun Türkiye fiyatı ise oyuncuları sevindirecek; zira 7 Ağustos'ta satışa çıkacak olan Horizon Zero Dawn'ın fiyat etiketinde 77 TL yazıyor olacak. Oyun, hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden indirilebilecek.
İlerleyen dönemlerde PS4'e damgasını vuran Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi yapımların da PC sürümlerinin satışa sunulması bekleniyor.
Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX 6300 3.5GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz / Ryzen 5 1500X 3.5GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
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