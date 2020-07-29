Horizon Zero Dawn PC için sistem gereksinimleri belli oldu
PlayStation'lar için satışa sunulduğunda büyük ses getiren Horizon Zero Dawn'un bu kez PC sürüm geliyor. Oyunun sistem gereksinimleri ise belli oldu bile.
Sony PlayStation 4'lerin popüler oyunlarından biri olan Horizon Zero Dawn'un PC sürümü için geri sayım sürüyor. 7 Ağustos tarihinde satışa sunulması planlanan oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda ise oyunun geniş kitlelere hitap edeceğini söyleyebiliriz.
Oyunun minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda 10 yıllık bir işlemci olan Core i5-2500K dikkat çekiyor. Diğer yandan GTX 780'in de bu oyunu oynamak için yeterli olduğu görülüyor.
Şimdi isterseniz sözü çok uzatmadan oyunun minimum sistem gereksinimlerine göz atalım:
OS: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i5-2500K@3.3GHz veya AMD FX 6300@3.5GHz
Hafıza: 8GB RAM
GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)
DirectX: Versiyon 12
Depolama: 100 GB boş alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
OS: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i7-4770K@3.5GHz veya Ryzen 5 1500X@3.5GHz
Hafıza: 16GB RAM
GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) eyav AMD Radeon RX 580 (8GB)
DirectX: Versiyon 12
Depolama: 100 GB boş alan
Horizon Zero Dawn'ın PC sürümü 4K çözünürlük desteği de sunuyor. Oyunun fiyatına gelince...,
Steam ve Epic Games üzerinden satışı yapılacak olan oyunun fiyatı 275 TL.
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