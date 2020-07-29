Horizon Zero Dawn PC için sistem gereksinimleri belli oldu

Sony PlayStation 4'lerin popüler oyunlarından biri olan Horizon Zero Dawn'un PC sürümü için geri sayım sürüyor. 7 Ağustos tarihinde satışa sunulması planlanan oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda ise oyunun geniş kitlelere hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Oyunun minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda 10 yıllık bir işlemci olan Core i5-2500K dikkat çekiyor. Diğer yandan GTX 780'in de bu oyunu oynamak için yeterli olduğu görülüyor.

Şimdi isterseniz sözü çok uzatmadan oyunun minimum sistem gereksinimlerine göz atalım:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500K@3.3GHz veya AMD FX 6300@3.5GHz

Hafıza: 8GB RAM

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 100 GB boş alan



Önerilen Sistem Gereksinimleri:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4770K@3.5GHz veya Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Hafıza: 16GB RAM

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) eyav AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 100 GB boş alan

Horizon Zero Dawn'ın PC sürümü 4K çözünürlük desteği de sunuyor. Oyunun fiyatına gelince...,

Steam ve Epic Games üzerinden satışı yapılacak olan oyunun fiyatı 275 TL.



