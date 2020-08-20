Horizon Zero Dawn için yeni güncelleme yayında

Horizon Zero Dawn, uzun bir süre sonra nihayet PC platformu için yayında. Ancak oyunun PC'lere gelmesiyle birlikte oyuncuların bazı şikayetleri de oldu. Özellikle kayıt etmede sorun yaşayan oyujncuların yer yer çökme ve donma sorunu yaşadığı görülürken, diğer yandan düşük optimizasyon sorunu da kullanıcıların şikayet ettiği konu başlıklarından biri oldu.

Oyunun yapımcısı olan Guerrilla Games ise bu şikayetleri dikkate alarak yeni bir güncelleme yayınladı. Horizon Zero Dawn 1.02 güncellemesi ücretsiz olarak oyunculara sunulurken, oyuncular bu güncelleme ile şu sorunlardan kurtuluyor:

