Horizon Zero Dawn için yeni güncelleme yayında
Sony PlayStation oyun konsolları için satışa sunulduğunda büyük ses getiren ve sonrasında PC platformu için de oyunculara sunulan Horizon Zero Dawn için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki güncelleme, beraberinde neler getiriyor?
Horizon Zero Dawn, uzun bir süre sonra nihayet PC platformu için yayında. Ancak oyunun PC'lere gelmesiyle birlikte oyuncuların bazı şikayetleri de oldu. Özellikle kayıt etmede sorun yaşayan oyujncuların yer yer çökme ve donma sorunu yaşadığı görülürken, diğer yandan düşük optimizasyon sorunu da kullanıcıların şikayet ettiği konu başlıklarından biri oldu.
Oyunun yapımcısı olan Guerrilla Games ise bu şikayetleri dikkate alarak yeni bir güncelleme yayınladı. Horizon Zero Dawn 1.02 güncellemesi ücretsiz olarak oyunculara sunulurken, oyuncular bu güncelleme ile şu sorunlardan kurtuluyor:
- Optimizasyon ekranında meydana gelen yeterli disk alanı yok hatası giderildi.
- Horizon’u Optimize ettikten sonra ekran kartını güncelleyen kullanıcıların oyunlarının çökme sorunu giderildi.
- RAM üzerinde yanlış bir yazım hatasından dolayı meydana gelen çökme sorunu giderildi.
- Bazı oyuncuların doku akışını (texture unstreaming) kaldırması sebebiyle oyun sırasında alınan çökme hatası giderildi.
- Otomatik kayıt geliştirildi. Her görev bittikten sonra oyun otomatik olarak kayıt edilecek.
- V-sync kapanmama sorunu giderildi.
- 30 FPS sınırlaması sebebiyle senkronize olmayan yüz animasyonları giderildi.
- Gölgelendirmeler için bellek kullanımı azaltıldı.
- Çökme ekranları iyileştirildi. Her çökme veya kilitlenme sonrası müşteri hizmetleri ile anlık mesajlaşma seçeneği eklendi.
- Çökme raporu gönderilirken toplanan teşhis verileri geliştirildi.
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