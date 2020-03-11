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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Horizon Zero Dawn, bu kez PC sürümüyle geliyor

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Horizon Zero Dawn, bu kez PC sürümüyle geliyor
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Haftalardır konuşulan Zero Dawn’ın PC versiyonunun çıkacağı iddialar doğru çıktı. Bu konu hakkında ilk açıklama ise Sony Worldwide Studios’un yeni patronu ve eski Guerilla Games yöneticisi olan Hermen Huls’tan geldi.

Oyuncular tarafından oldukça sevilen Horizon Zero Dawn, Herman Huls’un PlayStation Blog’a verdiği röportajda ‘’Horizon Zero Dawn’ın bu yaz PC’ye geleceğini söyleyebilirim. Yakın bir zaman içerisinde Guerilla’dan ve yeni stüdyo yöneticilerinden daha fazla şey görebilirsiniz’’ açıklamasında bulundu.

Horizon Zero Dawn’ın ilginç bir deneyim olacağına vurgu yapan Huls, şimdilik başka bir oyun için plan yapmadıklarını da dile getirdi.

Böylece PlayStation’ın yapımcısı olan Sony, Horizon Zero Dawn’ın PC’ye de geleceğini resmen onaylamış oldu. Hatta oyunun Complete Edition’ı için Steam sayfası da açıldı. PlayStation Worldwide Studios patronu Hermen Hulst, PlayStation Blog için verdiği röportajda oyunun bu yaz PC oyuncularıyla bulaşacağını söyledi.

Horizon Zero Dawn, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmiş ve PC sürümünün ne zaman çıkacağı merak konusu olmuştu.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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