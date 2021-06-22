Hopi indir - Hopi nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm alışveriş uygulaması

Hopi, alışveriş yaptıkça kazandıran bir sistem ile tanışmanızı sağlayacak olan ve oldukça fazla kullanılan bir uygulamadır. Hopi'nin avantajlarla dolu dünyasına katılmak ve çeşitli avantajlarından faydalanmak için öncelikli olarak üye olmanız gerekmektedir.

Hopi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Hopi uygulamasını siz de duyduysanız eğer kullanmadan önce ne olduğu ile ilgili olarak ve ne işe yaradığına dair fikir edinmek isteyebilirsiniz. Hopi uygulamasına üye olduktan sonra yapacağınız alışverişlerde paracıklar kazanırsınız. Kazandığınız paracıkları da bir sonraki alışverişleriniz de kullanma imkanı bulursunuz. Hopi uygulaması anlaşmalı markalar ile yapılacak olan alışveriş sonrasında okutulacak kod ile birlikte paracık kazanabilirsiniz.

Hopi Nasıl İndirilir?

Hopi uygulamasını kullanmaya başlamak için öncesinde uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Hopi uygulamasını kullanmış olduğunuz mobil cihazınızın işletim sistemine göre mevcut olan uygulama üzerinden indirebilirsiniz. Hopi uygulamasını android cihaz kullanıcıları PlayStore üzerinden indirebilir. İOS işletim sistemine sahip cihaz kullanan kişiler ise AppStore üzerinden indirebilir.

Hopi İOS App Store İndirme Linki

Hopi uygulamasını İOS işletim sistemine sahip olan cihaz kullanıcıları AppStore uygulamasını açarak kolaylıkla indirebilir. Öncelikli olarak AppStore açıldıktan sonra arama yerine Hopi yazılması gerekmektedir. Sonrasında ise uygulamayı açarak yükle butonuna basmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda hopi uygulamasını https://apps.apple.com/tr/app/hopi-al%C4%B1%C5%9Fveri%C5%9Fin-appi/id983886691?l=tr linki üzerinden de kolaylıkla indirebilirsiniz.

HOPİ İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Hopi Android Google Play İndirme Linki

Hopi uygulamasını kullanmak isteyen Android kullanıcılarının öncelikli olarak PlayStore uygulamasının arama bölümüne giderek Hopi yazmaları gerekmektedir. Hopi yazdıktan sonra karşınıza çıkan uygulamayı açarak telefonunuza yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda hopi uygulamasını, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boynergrup.hopi&hl=tr&gl=US linkini kullanarak da indirebilirsiniz.

HOPİ ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Hopi Nasıl Yüklenir?

Hopi uygulamasını indirdikten sonra telefonunuza otomatik olarak yüklenecektir. Yükleme tamamlandıktan sonra hopi uygulamasının simgesi ana ekranınızda belirecektir. Ekranınızda bulunan hopi uygulamasının üzerine basarak uygulamayı açabilir ve kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hopi Nasıl Kullanılır?

Hopi uygulamasını kullanmak isteyen kişiler indirdikten sonra nasıl kullanacaklarına dair de bilgi edinmek isterler. Hopi uygulaması yapacağınız alışverişlerde size kazanç sağlayacak olan bir uygulamadır. Hopi uygulamasına üye olduktan sonra anlaşmalı markalardan yapacağınız alışverişlerde paracık kazanmaya başlarsınız. Alışverişinizi tamamladıktan sonra kasa da uygulamayı açarak QR kodu okutmanız gerekmektedir. Bu şekilde yaptığınız alışverişten kazandığınız paracıklar da hesabınıza yüklenir.

Hopi'nin Özellikleri Nelerdir? Hopi İncelemesi

Hopi uygulamasını yükledikten sonra uygulama içerisinde bulunan paracık kısmından biriken paracıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Sonrasında ise hiç bir şart gerekmeden alışverişleriniz de kazandığınız paracıkları harcayabilirsiniz. Siz de alışverişlerinizde kullanmak için hopi ile alışveriş yaparak paracıklarınızı biriktirebilirsiniz. Hopi uygulaması sayesinde yaptığınız alışverişlerden paracık kazanabilirsiniz. Kazandığınız paracıkları ise bir sonraki yapacağınız alışverişlerde harcama imkanı bulursunuz. Hopi uygulamasının avantajlarından faydalanmak için siz de bir an önce üyelik işleminizi tamamlayarak anlaşmalı markalardan alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.

Hopi Nasıl Silinir?

Hopi uygulamasını kullandıktan sonra eğer kullanmaya devam etmek istemezseniz yüklü olan uygulamayı kolay bir şekilde kaldırmanız da mümkündür. Uygulamayı cihazdan kaldırmak için öncesinde ayarlar kısmına girmeniz gerekir. Ayarlara girdikten sonra uygulamalarım kısmına girerek hopi uygulamasını bulmanız gerekir. Hopi uygulamasının üzerine basarak kaldır yazan yere basmanız uygulamanın silinmesi için yeterli olacaktır. Hopi uygulamasını sildikten sonra ise tekrar yüklemeniz halinde hesabınıza tekrar giriş yapabilirsiniz.