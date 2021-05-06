Honor'un sağladığı bilgi güvenliği sertifika ile ödüllendirildi

ISO/IEC 27001 sertifikasını alan şirket, bu sertifikayla birlikte e-ticaret sistemi, satış ve müşteri hizmetleri, Magic UI, bulut hizmetleri, şirket içi bilgi güvenliği yönetimi sistemi ve IT hizmetleri konusundaki güvenilirliğini göstermiş oldu.

Şirket, İngiliz Standartlar Enstitüsü’nün (BSI) düzenlemiş olduğu bu uluslararası sertifikayı, kısa süre içerisinde verimli bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurarak almayı başardı. Şirket, ISO/IEC 27001 sertifikası dışında ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası’na da sahip. Halihazırda güvenliğe ve gizliliğe yönelik birçok başvurusu da değerlendirme aşamasında olan şirketin tüm bu çalışmaları, kullanıcıların veri güvenliği ve gizliliğine verilen önceliği gösteriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan şirketin Baş Kalite Sorumlusu Ma Bing, “Honor, daha yüksek uluslararası standartları benimsemek için bilgi güvenliği altyapısını sürekli geliştiriyor. Kendi verilerimizi korumaktan kullanıcılarımızın veri gizliliğini sağlamaya kadar, bilgi güvenliğindeki en yüksek standartları benimseyerek bu alanda sektörün liderlerinden biri olmayı amaçlıyoruz” dedi.