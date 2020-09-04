Honor yeni Ã¼rÃ¼nlerini IFA 2020 teknoloji fuarÄ±nda gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kardÄ±

Honor, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n konferansÄ±nda yeni Ã¼rÃ¼nleriÂ Honor Watch GS ProÂ veÂ Honor Watch ESÂ akÄ±llÄ± saatler,Â Honor MagicBook ProÂ dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar,Â Honor Pad 6Â tablet ile Ã¼Ã§ yeni ekosistem Ã¼rÃ¼nÃ¼ de etkinlikte kullanÄ±cÄ±larÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na ilk defa Ã§Ä±ktÄ±.Â

Honor Watch GS ProÂ

25 gÃ¼nlÃ¼k bir pil Ã¶mrÃ¼ne sahip olan akÄ±llÄ± saat, askeri standartlardaki MIL-STD-810G testleri de geÃ§miÅŸ. YerleÅŸik Ã§ift uydu konumlandÄ±rma sistemine sahip olan akÄ±llÄ± saat, rotadan dÃ¶nÃ¼ÅŸ ve rotadan sapma uyarÄ±sÄ± gibi Ã¶zellikleriyle de Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. ÃœrÃ¼n, daÄŸ tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±, doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, kayak, aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alanda koÅŸu ve genel antrenman gibi 100â€™den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydÄ±nÄ± destekliyor.



Honor Watch ESÂ

Åžirketin bir diÄŸer Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan Honor Watch ES, 1.64 inÃ§â€™lik AMOLED ekrana sahip. ÃœrÃ¼n, 95 antrenman modu, yaÄŸ yakma ve karÄ±n kasÄ± antrenmanÄ± gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu ve bir grup saÄŸlÄ±k/fitness takibi Ã¶zellikleriyle geliyor.Â



Honor MagicBook Pro

Åžirket, yeni bir dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarÄ±n da duyurusunu yaptÄ±.Â Microsoft Windows 10 yÃ¼klÃ¼ halde sunulan Ã¼rÃ¼n, 6 Ã§ekirdek 12 threadâ€™li Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H iÅŸlemciye sahip. Ultra hÄ±zlÄ± 512GB PCIe NVMe SSD sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye ve 16GB DDR4 Ã§ift kanal bellekle donatÄ±lan Ã¼rÃ¼n, dosya okuma ve aktarÄ±mÄ±nda yÃ¼ksek hÄ±z saÄŸlÄ±yor. 16,1 inÃ§ FullView ekranÄ± da %100 sRGB renk gamÄ±yla birlikte geliyor.Â Â

AMD iÅŸlemcilerle yenilenen HONOR MagicBook 14 ve 15, FullView ekranla birlikte Ryzen 5 4500U iÅŸlemcilerle kutusundan Ã§Ä±kÄ±yor.Â

HONOR Pad 6 ve yeni HONOR ChoiceÂ

Åžirket, etkinlikte Honor Pad 6 tablet ve iÃ§inde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli DiÅŸ FÄ±rÃ§asÄ± P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli SÃ¼pÃ¼rgeâ€™nin bulunduÄŸu Ã¼Ã§ yeni Choice ekosistem Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ de tanÄ±ttÄ±.Â

10.1 inÃ§â€™lik Full HD ekran ve simetrik 1620 yÃ¼ksek gÃ¼ce sahip Ã§ift hoparlÃ¶r barÄ±ndÄ±ran Pad 6, 460 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 7.55mmâ€™lik kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda. ÃœrÃ¼n, Wi-Fi ve LTE seÃ§enekleriyle geliyor.



