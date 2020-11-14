Honor yeni akıllı elektrikli süpürgesini sahneye çıkardı

Choice CLEA Elektrikli Süpürge’nin 10 koni barındıran hava döndürme teknolojisi ile hava kanalı yüzde 35’ten fazla enerji verimliliği sağlıyor ve şirketin iddiasına göre bu sayede diğer kablosuz elektrik süpürgelere göre tozu ve havayı çok daha iyi ayrıştırarak, dışarıya daha temiz bir hava veriyor. Standart kullanımda 65 dakikaya kadar süpürebilen ürün, yaklaşık 3,5 saatlik bir sürede şarj olarak gün içerisinde birden çok defa kullanılabiliyor.



Cihaz, yüzde 99’a kadar bakteri ve küfü filtreliyor. Şirket, hava kanalında da yüzde 99,9’a kadar bakteri engelleme özelliğine sahip, sentetik Novaron iyon antibakteriyel teknolojisini kullanıyor. Süpürgenin dönen fırçalı ucu, hava kanalı ve toz haznesi de antibakteriyel bir kaplama barındırıyor.

Huawei AI Life mobil uygulaması üzerinden akıllı telefona bağlanan süpürge, bu uygulama ile birçok farklı bilgiyi kullanıcıya sunuyor. Uygulama üzerinden temizlenen alan, temizleme skoru, temizleme süresi gibi verilerle matematiksel olarak temizlik performansı konusunda bilgi alınabilirken, süpürgenin güç seviyesini ayarlayabilir, filtrelerin ömrüyle ilgili detaylı bilgileri de görüntüleyebiliyorsunuz.



