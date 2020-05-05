Honor, yeni akıllı cihazlarını 18 Mayıs'ta duyuracak

Global Mobile Internet Conference 2020’de konuşan HONOR Global Başkanı George Zhao, 5G çağına geçmekte olduğumuz bu dönemde, kullanıcılardan gelen taleplere göre yeni ve kapsamlı ürünler için sürekli çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Aralarında Kirin 820, Kirin 985 ve 990’ın da bulunduğu yonga setlerine sahip HONOR 30S ve HONOR 30 serisi akıllı telefonları ile şirket, 5G deneyimini tüm kullanıcılar için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu 5G trendi, markanın yeni 5G telefonu HONOR X10 ile de devam edecek.

HONOR 2019 yılında, ilk Akıllı Ekran ürünü olan HONOR Vision'ı tanıtmıştı. Şirket 2020 yılının başında tüketiciler için akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim yaratmak üzere, bir akıllı telefonun ekosistem entegrasyonunu, sekiz ek ürün kategorisini ve geniş bir üçüncü parti bağlı cihazlar yelpazesini ifade eden yeni “1 + 8 + N” IoT stratejisini duyurdu. Bu kapsamda tüm ülkelerde mevcut ürün portföyünü genişletme kararı alan HONOR, akıllı telefon modellerinin yanı sıra akıllı bileklik, akıllı saat ve daha birçok farklı ürünle geçtiğimiz yılı büyüyerek kapattı. HONOR’un merakla beklenen ve içerisinde ev içi akıllı ürünleri de kapsayanyeni IoT ekosistem ürünleri ise 18 Mayıs günü düzenlenecek bir lansmanla tanıtılacak. HONOR’un yeni IoT ekosistem ürünleri Türkiye’de de tüketicilerle buluşacak.



