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Teknoloji
Haber Giriş: 03.07.2020 - 06:54,Son Güncelleme:

Honor X10 Max tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor X10 Max tanıtıldı: İşte tüm özellikleri
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, yeni akıllı telefonu Honor X10 Max'i görücüye çıkardı. Peki yeni Honor telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı belli oldu mu?

7.09 inç'lik dev bir ekranla gelen ve 1080x2280 piksel ekran çözünürlüğü sunan Honor X10 Max, 5G desteğine de sahip olan yeni nesil bir telefon. Android 10 işletim sistemi kurulu olarak gelen ve Magic UI 3.1 sürümünü kullanan telefon, gücünü MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G işlemciden alıyor.

Mali-G57MP4 grafik yongasını kullanan Honor X10 Max'in 128 GB dahili hafızası ve 6 GB RAM'i bulunuyor. Ancak toplam hafızayı microSD kart desteği sayesinde 256 GB'a kadar yükseltebilmek mümkün.

Honor X10 Max tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Arka yüzünde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kamera ve bu kameraya eşlik eden 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Cihaz, 4K video kaydı da yapabiliyor. Telefonun ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde görüntü alan bir kamera konumlandırılmış.
Honor X10 Max tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Bluetooth 5.1 desteğini arkasına alan telefon, USB Type-C arabirimini kullanıyor; aynı zamanda 3.5 mm kulaklık yuvasına da sahip.
Honor X10 Max tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ve 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olan Honor X10 Max, siyah, mavi ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte satılacak.

Cihazın fiyatı ise yaklaşık 240 euro.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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