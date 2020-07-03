Honor X10 Max tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

7.09 inç'lik dev bir ekranla gelen ve 1080x2280 piksel ekran çözünürlüğü sunan Honor X10 Max, 5G desteğine de sahip olan yeni nesil bir telefon. Android 10 işletim sistemi kurulu olarak gelen ve Magic UI 3.1 sürümünü kullanan telefon, gücünü MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G işlemciden alıyor.

Mali-G57MP4 grafik yongasını kullanan Honor X10 Max'in 128 GB dahili hafızası ve 6 GB RAM'i bulunuyor. Ancak toplam hafızayı microSD kart desteği sayesinde 256 GB'a kadar yükseltebilmek mümkün.



Arka yüzünde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kamera ve bu kameraya eşlik eden 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Cihaz, 4K video kaydı da yapabiliyor. Telefonun ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde görüntü alan bir kamera konumlandırılmış.



Bluetooth 5.1 desteğini arkasına alan telefon, USB Type-C arabirimini kullanıyor; aynı zamanda 3.5 mm kulaklık yuvasına da sahip.



5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ve 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olan Honor X10 Max, siyah, mavi ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte satılacak.

Cihazın fiyatı ise yaklaşık 240 euro.



