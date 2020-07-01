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Teknoloji
Haber Giriş: 01.07.2020 - 06:58,Son Güncelleme:

Honor X10 Max şimdi de fiyatıyla ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor X10 Max şimdi de fiyatıyla ortaya çıktı
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Çinli Huawei'nin kardeş markası Honor'un geçtiğimiz haftalarda duyurulan telefonlarından Honor X10'un daha büyük ekranlı modeli Honor X10 Max ile ilgili detaylar netleşiyor.

Honor, büyük ekranlı bir telefonla geliyor. Honor X10 Max ismini taşıyan bu yeni akıllı telefon, damla çentikli tasarıma sahip. Kamera tepede ortada konumlandırılırken, 7.09 inç ekran büyüklüğü oldukça dikkat çekici.

Bu ekran büyüklüğü ile birlikte 2280x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Honor X10 Max, IPS LCD ekran kullanıyor. Ağırlığı 227 gramı bulan telefona güç veren işlemci ise MediaTek Dimensity 800 5G...

22.5W hızlı şarj desteğine sahip olan ve 5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Honor X10 Max'in arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen Honor X10 Max'in fiyatı da ortaya çıktı.

325 dolardan başlayan fiyatlarla satılması beklenen Honor X10'a kıyasla 395 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelecek olan Honor X10 Max, daha büyük ekran isteyenler için bir seçenek olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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