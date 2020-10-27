Honor Watch GS Pro, 1.39 inÃ§'lik ekran bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip ve AMOLED yuvarlak ekranÄ±nda sunduÄŸu 454x454 Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k ve 326 ppi oranÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. BirÃ§ok farklÄ± saat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ barÄ±ndÄ±ran Ã¼rÃ¼n, hareketli saat yÃ¼zleri de sunuyor. Amerikan Ordusu'nun 14 farklÄ± testini geÃ§erek MIL-STD-810G sertifikasÄ± da alan Ã¼rÃ¼n, 50 metreye kadar suya dayanÄ±klÄ± yapÄ±da.

2 saatlik tek ÅŸarjla 25 gÃ¼ne kadar pil Ã¶mrÃ¼ sunan Ã¼rÃ¼n; dÄ±ÅŸ ortam antrenman modu aÃ§Ä±kken 100 saate kadar, GPS aÃ§Ä±k modda ise 48 saate kadar pil Ã¶mrÃ¼ sunuyor.

TÄ±rmanÄ±ÅŸ ve daÄŸcÄ±lÄ±kla ilgilenenlere yÃ¶nelik olarak yÃ¼kseklik Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ ve hava basÄ±ncÄ± bilgileri saÄŸlayabilen saat, ayrÄ±ca Ay evrelerini de gÃ¶steriyor, gelgit zamanlarÄ± konusunda kullanÄ±cÄ±yÄ± uyarabiliyor. Bununla birlikte, Ã¶nemli hava deÄŸiÅŸimlerini bildiren akÄ±llÄ± saat, barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± GPS ve Glonass konumlandÄ±rma sistemleriyle birlikte Rotadan DÃ¶nÃ¼ÅŸ iÅŸlevine sahip. Bu sayede doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinde kaybolunsa bile yÃ¼rÃ¼nÃ¼len rotayÄ± birebir geri yÃ¼rÃ¼yerek baÅŸlangÄ±Ã§ noktanÄ±za varmanÄ±zÄ± saÄŸlayabiliyor.Â

ÃœrÃ¼n, 100â€™den fazla antrenman seÃ§eneÄŸi ile birlikte geliyor.Â Spor takibi Ã¶zelliklerinin dÄ±ÅŸÄ±nda Watch GS Pro'nun saÄŸlÄ±k takibi Ã¶zellikleri de bulunuyor. Huawei TruSeen 3.5 teknolojisiyle kalp ritmini takip edebilen Ã¼rÃ¼n, kandaki oksijen doygunluk seviyesini gÃ¶steren SpO2 Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ de yapabiliyor.

Ãœzerinde yer alan hoparlÃ¶r ve mikrofon sayesinde Bluetooth baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kullanarak telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yapabildiÄŸi akÄ±llÄ± saat, "Telefonumu Bul" iÅŸleviyle de cihazÄ±n yerini belirleyebiliyor. Telefona olan baÄŸlantÄ±sÄ± sayesinde EMUI 10 iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in "Uzaktan DeklanÅŸÃ¶r" Ã¶zelliÄŸi de sunuyor.





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