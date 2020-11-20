Honor Watch GS Pro Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Honor'un yeni nesil akıllı saati Honor Watch GS Pro; 25 günlük pil süresi, doğada kaybolmayı engelleyen Rotadan Dönüş özelliği, 100’ün üzerinde antrenman modu ile geliyor.

Sağlam bir yapıda olan ürün, Amerikan Ordusu’nun 14 farklı sıkı testten oluşan MIL-STD-810G sertifikasına da sahip. Tek şarjla 25 güne kadar pil süresi sağlayan ürün, dış ortam modunda 100 saate kadar, GPS açık modunda ise 48 saate kadar kullanım sunuyor. Sadece 2 saatte tamamen şarj olabilen üeün, 50 metreye kadar da suya dayanıklı.

Özellikle dağcılık ve benzer sporlarla ilgilenenler için altimetre, barometre ve pusula gibi özelliklere sahip olan ürün, doğa yürüyüşünüz sırasında hava durumunda oluşabilecek ani değişimleri bildiriyor ve ay evreleri, gelgitler, gündoğumu ve batımı gibi bilgileri aktarabiliyor.

Yürüyüş esnasında patikayı kaybetmek, beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. GPS ve GLONASS konumlandırma sistemleriyle donatılmış olan akıllı saat, yürüdüğünüz rotayı sizin için kaydederek istediğiniz anda aynı rotadan geri dönebilmeniz için size yönergeler sunuyor.



İçerisinde yürüyüş, dağcılık, denizde/havuzda yüzme, triatlon, açık/kapalı alanda koşu, kürek, kayak ve daha birçok spor için antrenman takibi özelliği sunan ürün, bu egzersizler sırasında kalp ritminiz, harcanan kalori gibi verileri de kaydediyor. Yaptığınız geçmiş antrenmanların verilerini kaydederek, zaman içinde antrenmanlarınızın gelişimini takip ediyor ve size uygun öneriler sunuyor.

7/24 kalp ritmini takip edebilen Watch GS Pro, kanınızdaki doygun oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü de sağlıyor. Bunların yanında uyku ve stres takibi özellikleri de barındıran akıllı saat, daha kaliteli bir yaşam sürmeniz için size önerilerde bulunuyor.

Telefona ulaşılması zor durumlarda, Bluetooth bağlantısı ile telefon görüşmeleri yapabilmeniz için mikrofon ve hoparlör barındıran saat, hoparlör sayesinde 500’e yakın kaydedilmiş şarkıyı çalabiliyor. Akıllı saat, “Uzaktan Deklanşör” özelliğiyle de muhteşem fotoğraf çekmeniz için kullanılabilecek bir aksesuar haline dönüşüyor.

Kömür siyahı, kil beyazı ve kamuflaj mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Honor Watch GS Pro'nun fiyatı ise 1999 TL olarak belirlendi.



