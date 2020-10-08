Honor Watch GS Pro tanıtıldı… Fiyatı ise…

Bir saatte aradığınızdan çok daha fazlasını size veren akıllı saatler neredeyse bir telefon işlevi görmeye başladı. Sağlıktan spora her tür ihtiyacınız için bir özelliği bulunan akıllı saatlere bir yenisi de Honor tarafından eklendi. Honor Watch GS Pro hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Honor akıllı saat 1.39 inç ekran boyutu sunuyor. Sesli aramalara cevap verme özelliği ile de kullanıcıların birçok isteğini karşılıyor.

Sağlık açısından da birçok kontrolü sağlayan bu akıllı saat kalp atış hızınızı izlemenin yanında kandaki oksijen seviyenizi de kontrol ediyor. Honor Watch GS Pro popüler ve aranan pek çok özelliği barındırıyor. Akıllı saat 4 GB depolama alanının yanı sıra 25 güne kadar şarj ömrünü de sunuyor. 16 Ekim tarihinde piyasaya sürüleceği duyurulan akıllı saatin etiket fiyatı ise yaklaşık 245 dolar.