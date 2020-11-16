Honor Watch GS Pro ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Honor, telefonlarıyla olduğu kadar akıllı saat ve akıllı bileklik gibi aksesuar ürünleriyle de öne çıkan bir marka. Şirketin geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro ise sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor ve Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyor. Şirketten bu konuda bir açıklama henüz yapılmış değil; ancak Kasım ayının üçüncü ya da son haftasında saatlerin satışına başlanabilir.



Ürün, pek çok özelliğiyle öne çıkıyor. Ancak en önemlisi 25 günü bulan batarya ömrü. Birçok akıllı saat kullanıcısının en büyük sorunlarından biri, telefonlarının yanı sıra saatlerini de ayrıca şarj etmek. Ancak Honor, çıtayı biraz daha yukarı çekerek bu süreyi 25 güne kadar çıkarmış gibi görünüyor.



Honor Watch GS Pro, 1.39 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED yuvarlak ekranında sunduğu 454x454 çözünürlük ve 326 ppi oranıyla öne çıkıyor. Birçok farklı saat görünümü barındıran ürün, hareketli saat yüzleri de sunuyor. Amerikan Ordusu'nun 14 farklı testini geçerek MIL-STD-810G sertifikası da alan ürün, 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıda.

25 güne kadar batarya ömrüne sahip olan ürün; dış ortam antrenman modu açıkken 100 saate kadar, GPS açık modda ise 48 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Tırmanış ve dağcılıkla ilgilenenlere yönelik olarak yükseklik ölçümü ve hava basıncı bilgileri sağlayabilen saat, ayrıca Ay evrelerini de gösteriyor, gelgit zamanları konusunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Bununla birlikte, önemli hava değişimlerini bildiren akıllı saat, barındırdığı GPS ve Glonass konumlandırma sistemleriyle birlikte Rotadan Dönüş işlevine sahip. Bu sayede doğa yürüyüşlerinde kaybolunsa bile kat edilen rotayı birebir geri yürüyerek başlangıç noktanıza varmanızı sağlayabiliyor.



Ürün, 100’den fazla antrenman seçeneği ile birlikte geliyor. Spor takibi özelliklerinin dışında Watch GS Pro'nun sağlık takibi özellikleri de bulunuyor. Huawei TruSeen 3.5 teknolojisiyle kalp ritmini takip edebilen ürün, kandaki oksijen doygunluk seviyesini gösteren SpO2 ölçümü de yapabiliyor.



Üzerinde yer alan hoparlör ve mikrofon sayesinde Bluetooth bağlantısını kullanarak telefon görüşmelerinin yapabildiği akıllı saat, "Telefonumu Bul" işleviyle de cihazın yerini belirleyebiliyor. Telefona olan bağlantısı sayesinde EMUI 10 işletim sistemli akıllı telefonlar için "Uzaktan Deklanşör" özelliği de sunuyor.



Cihazın fiyatı henüz açıklanmış değil; ancak 2000-2250 TL fiyat aralığında satışa sunulabilir.