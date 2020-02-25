Honor View 30 Pro tanıtıldı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı

Honor, dün akşam düzenlediği canlı yayınla yeni ürünlerini duyurdu. Tüm dünyaya tanıtılan ürünler arasında en ilgi çekeni ise 5G teknolojisiyle geliştirilen ve en yeni Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilen yeni amiral gemisi akıllı telefon Honor View 30 Pro oldu.

Cihaz, beş katmanlı cam arka yüzeyi ve bu yüzeyde bulunan Aurora Nano Kaplaması ile rakiplerinin aksine tasarım olarak da öne çıkan bir ürün. Işık altında farklı açılardan bakıldığında değişken efektler sunan bu tasarım, yan tarafa yerleştirilmiş ve kullanıcının eline doğal olarak oturan parmak izi sensörüyle destekleniyor.

Honor View 30 Pro, içerisinde 40 MP’lik Sony IMX600 Ana Kamera, Cine-Lens’e sahip 12 MP Süper Geniş Açılı Kamera ve 8 MP Telefoto Kamera bulunan SuperSensing Üçlü Kamerası sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Bu kamera sayesinde ultra düşük ışığa sahip ortamlarda 400,000 ISO SuperSensing özelliğiyle de net kareler yakalayabiliyorsunuz.

Kamerada bulunan Cine-lens sayesinde 5 boyutlu olarak sarsıntı engelleme sunularak, daha akıcı videolar da çekmek mümkün. Donanım seviyesinde gürültü engelleyici özelliği de sunan Kirin 990 yonga seti, en zorlu düşük ışıklı ortamlarda videolar kaydetmenize imkân tanıyor.

Çift lense sahip ön kamera sistemi, içerisinde 32 MP’lik Yapay Zekâ destekli bir Selfie kamerası, bununla birlikte 8 MP’lik Geniş Açılı Selfie kamerası barındırıyor.



Honor View 30 Pro, bünyesinde barındırdığı Kirin 990 yonga seti ile 5G bağlantıya da hazır. 5G sayesinde View 30 Pro, yakında ülkemizde de kullanılmaya başlanacak yeni nesil bağlantıyı da destekliyor olacak. 5G sayesinde kullanıcılar yüksek hızlara ulaşırken, düşük gecikmeli bağlantı sayesinde gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol gibi önemli uygulamalara erişime de sahip olacaklar. Bununla birlikte videolu aramalar gibi gecikmenin sorun yaratabildiği durumlar da artık sorun olmayacak.

40W’lık kablolu şarj ve 27W’lık kablosuz şarj özelliğiyle dikkat çeken Honor View 30 Pro, kablosuz olarak uyumlu cihazları da şarj edebilme yeteneğine sahip.