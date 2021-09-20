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Honor ve Microsoft'tan stratejik ortaklık

#Honor#Microsoft#Teknoloji
Honor ve Microsofttan stratejik ortaklık

Honor, akıllı ve entegre teknoloji çözümleri sunmak için Microsoft ile stratejik iş ortaklığını genişleteceğini açıkladı.

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Honor, Microsoft ile stratejik iş ortaklığını genişleteceğini duyurdu. Şirketin Shenzhen’deki yeni merkezinde gerçekleşen imza töreninde, Honor ve Microsoft’un ileri teknoloji yapay zeka ve yeni teknolojik cihazlar geliştirmek, geleceğe dönük stratejiler oluşturmak ve Honor'un dünya çapındaki "1+8+N" stratejisini desteklemek için çalışacaklarını açıklandı.   

Honor CEO’su George Zhao imza töreninde şunları söyledi: 

“Ortaklığımız, stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitli kullanıcı senaryoları için farklı yazılım ve donanım teknolojilerini üreten çözümler sunmaya devam edecek."  

Honor ve Microsofttan stratejik ortaklık

Microsoft GCR Kurumsal Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Hou Yang ise, “Yeni normalde hayatın her alanında dijital dönüşüm hızlanıyor. Hibrit çalışma ve ortam zekasının yükselişiyle müşteriler hem iş hem de ev için mobil bilgi işlem cihazlarından, sistemlerinden ve uygulamalarından daha fazla kolaylık, güvenlik ve daha iyi etkileşim bekliyorlar. Microsoft olarak, Honor ile stratejik iş birliğimizi sürekli olarak genişleterek, yazılım ve donanım zekasının entegre gelişimini hızlandırmayı umuyoruz" dedi. 

Honor ve Microsoft, işyeri iş birliği gibi daha fazla kullanıcı senaryosu ve deneyimi için ekosistem deneyimini geliştirmek üzere Windows ve Android'in entegre edilebileceği gelecekteki fırsatları keşfetmeye devam edecek.

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#Honor#Microsoft#Teknoloji