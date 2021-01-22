Honor V40 5G: Huawei'den ayrılan Honor'un ilk telefonu
Huawei çatısı altından ayrılan Honor, bu sürecin ardından yeni akıllı telefonu Honor V40 5G'yi tanıttı. İşte telefonun öne çıkan özellikleri...
6.72 inç'lik OLED ekrana sahip olan Honor, 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. MediaTek Dimensity 1000+ işlemciden gücünü alan telefon, kamera kısmında da iddialı. 50 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamerası bulunan telefon, 4000 mAh kapasiteli batarya kullanıyor ve 66W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiriyor.
128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı dahili hafızaya sahip model ile kullanıcıların karşısına çıkması beklenen Honor V40 5G, ön yüzünde 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir selfie kamera bulunduruyor. Ayrıca ön yüzde renk sıcaklığı sensörü de yer alıyor.
HONOR V40 5G TEKNİK ÖZELLİKLER:
İşlemci: MediaTek Dimensity 1000+
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB/256 GB
Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120 Hz OLED ekran
Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + Lazer AF
Ön Kamera: 16 MP + renk sıcaklığı sensörü
Batarya: 3.900 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 10
Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS
Cihazın 128 GB'lık sürümü 556 dolar, 256 GB'lık sürümü ise 618 dolardan alıcısına ulaşacak.
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