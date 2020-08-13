Honor uluslararası pazarlarda büyüme kaydetti

Honor, tüketiciler için akıllı ve bağlantılı bir deneyim yaratmak hedefiyle duyurduğu “1+8+N” stratejisi kapsamında, uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyor.

Şirket, Şubat 2020’de Türkiye’de tüketicilerle buluşturduğu Honor MagicWatch 2 ile akıllı saat kategorisinde kanal bazında satış payını kısa sürede yüzde 20’lere çıkarmayı başardı.

1+8+N stratejisi kapsamında uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdüren şirket, 2020’nin ilk yarısında Rusya’da yüzde 25,9’luk pazar payına ulaşarak ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan’da ise GFK verilerine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde orta ve üst segment akıllı telefon satışlarında ilk 3 marka arasında yer alan şirket, IDC’nin 2020 1. çeyrek raporuna göre, giyilebilir teknolojiler kategorisinde Rusya, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan’da ilk 5’in içinde yer alıyor.

Şirketin resmi online satış platformu hihonor.com; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’da güncelledikten sonra 2020’nin ilk yarısında her ay ortalama %146’lık satış artışını sağladı. Bu platform, Batı Avrupa’daki Honor MagicBook serisi laptopların satışlarının %20’sini, MagicWatch 2 akıllı saat satışlarının ise %30’unu sağlamış durumda. Platformun bugün itibariyle 14 ülkede toplamda 2,79 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.