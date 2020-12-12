Honor True Wireless Earbuds Türkiye'ye geldi

Honor'un yeni nesil kablosuz kulaklığı True Wireless Earbuds, Türkiye pazarına giriş yaptı. Ürün tek şarjda 6 saate kadar müzik, 4 saate kadar da kesintisiz görüşme imkanı sunuyor. Hafif şarj kutusuna sahip kulaklık, gün içinde 3 defa şarj edebilecek kapasiteye sahip bataryasıyla birlikte kullanıcılara 18 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Toplamda ise 24 saatlik ses oynatma süresi söz konusu.

7mm’lik kompozit diyafram hoparlörlere sahip olan ürün, Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip. Birden fazla akıllı cihaza bağlanabilen ve Bluetooth 5.0 sayesinde gecikmeyi 130 milisaniyeye kadar indirebilen True Wireless Earbuds, içerisinde yer alan iki mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisi ise gürültü sorununu azaltıyor.



7mm’lik hoparlörleriyle dikkat çeken ürün, IP4X sertifikasıyla su sıçramaları ve tere karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Ürünün fiyatı ise 399 TL olarak belirlendi.