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Teknoloji
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Honor Scale 2 model akıllı tartının öne çıkan özellikleri

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Honor Scale 2 model akıllı tartının öne çıkan özellikleri
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Honor, geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı tartısı Scale 2'yi duyurmuştu. Peki bu tartı ile ne yapılabiliyor, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Honor Scale 2, toplamda 12 farklı ölçüm yapabiliyor. Ağırlık ölçümünün yanında Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği ve Vücut Skoru gibi değerleri sunuyor.

Bu ölçümlerle ilgili detaylı raporlar, grafikler ve analizlere Huawei Sağlık mobil uygulamasıyla eşleştirip ulaşmak mümkün. Toplamda 50 kullanıcıya kadar verileri kaydedip sunabilen ürün, tüm ölçüm geçmişini de gösterebiliyor. Çevrimdışı da çalışabilen akıllı tartı, bu modda 200’e kadar veriyi bünyesinde saklayabiliyor.

Kompakt boyutlara sahip olan ürün, üzerinde yer alan LED ekranıyla ölçüm sonucuna ulaşmanızı sağlıyor. 

Huawei TruFit algoritmasını kullanan ürün, şirketin iddiasına göre bu sayede yüksek hassasiyette ölçümler yapabiliyor. İçerisinde bulunan özel ağırlık ölçme çipi, ölçümde oluşan 100 gramlık değişiklikleri de algılayabiliyor.

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