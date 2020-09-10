Honor, Ryzen 4000 serisi işlemcili yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AMD'nin en yeni nesil 6 çekirdekli Ryzen 5 4600H mobil işlemcisi ve Radeon Vega 6 grafik işlem ünitesine sahip olan MagicBook Pro, 512GB kapasiteli PCIe NVM SSD sürücüsü ve 16GB DDR4 çift kanal belleği ile geliyor.

İkişer adet fan ve ısı borusu barındıran dizüstü bilgisayarın soğutma sistemi, geleneksel fanlara göre yüzde 20 daha fazla hava akımı sağlarken, termal tasarımı ısıyı etkin şekilde dağıtıyor. Honor MagicBook Pro, 56Wh pil kapasitesi sayesinde tam şarjda 11 saate kadar dayanabiliyor. İçerisinde 65W'lık hızlı şarj cihazıyla sunulan laptop, bu cihazla birlikte sadece yarım saat içinde pilini yüzde 50'ye kadar doldurabiliyor.

15 inç'lik boyutunda 16.1 inç'lik FullView ekran barındıran bilgisayar, yüzde 90'lık bir ekran-kasa oranına ve 4.9mm'lik ultra ince çerçeveye sahip. sRGB renk skalasının yüzde 100'ünü sağlayabilen ekran, 300nit parlaklık seviyesine sahip.

1,7 kilogram ağırlığında ve 16,9 mm inceliğindeki Honor MagicBook Pro, kolayca taşınabiliyor. Uzay grisi renginde bir alüminyum kasaya sahip olan laptop, "X-Yacht" tasarımıyla öne çıkıyor.

Hobor MagicBook Pro, klavyesinde yer alan kamera tuşunun altına gizlenmiş bir pop-up web kamerasına sahip. Ayrıca, üzerinde parmak izi okuyucu barındıran bir güç tuşu sayesinde Honor MagicBook Pro'yu hızlıca açabiliyor ve ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebiliyorlar.



