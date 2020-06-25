Honor MagicWatch 2'nin yeni tasarımı ortaya çıktı

Honor MagicWatch 2 için dünyanın her yerinden farklı sanatçılar bir araya geldi, yeni saat yüzleri ve bunlara uyumlu kayışlar tasarladı. Huawei Sağlık mobil uygulaması üzerinden indirilebilen özel tasarım yeni saat yüzleri ve bunlara uyumlu yeni kayışlar; Jacky Tsai, Giovanni Ozola, Wang DongLing ve Zhou Li gibi tanınmış çağdaş sanatçıların imzasını taşıyor.



Dünyanın en önemli çağdaş pop sanatçılarından biri olan Jacky Tsai, MagicWatch 2 için ürettiği “Floral Horse” eserinde çiçekler, taşlar ve birçok farklı elementle birlikte dinamik ve renkli bir görünüm elde edilmiş.



Fotoğraf, video ve heykel gibi farklı disiplinlerde sanat eserleri üreten Giovanni Ozola ise MagicWatch 2 için “One Day” adlı iki görünüm tasarladı.



Çin’in yaşayan en iyi kaligrafı olarak nitelendirilen ve bu yeteneğini resme de yansıtan Wang Dongling, MagicWatch 2 için hazırladığı tasarımda deneysel kaligrafik tarzını, yoğun yeşil renk ve fırça darbeleriyle birleştirdi.



Çinli Zhou Li ise ülkenin en ilham verici kadın sanatçılarından biri. Hazırladığı “The Peach Garden - Pink - Lines NO.3” eserinde, dinamik çizgileri fırça darbeleriyle birleştirerek, bir nevi enerji akışını temsil ediyor.

Honor MagicWatch 2 sahipleri tüm bu tasarımlara ve daha birçok farklı saat yüzüne, Huawei Sağlık uygulaması üzerinden erişerek kullanabiliyorlar.



