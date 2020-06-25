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Haber Giriş: 25.06.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Honor MagicWatch 2'nin yeni tasarımı ortaya çıktı

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Honor MagicWatch 2'nin yeni tasarımı ortaya çıktı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni akıllı saati Honor MagicWatch 2 için sanatçılarla iş birliğine giderek yeni saat yüzleri ve bu yüzlerle uyumlu kayışlar tasarladı.

Honor MagicWatch 2 için dünyanın her yerinden farklı sanatçılar bir araya geldi, yeni saat yüzleri ve bunlara uyumlu kayışlar tasarladı. Huawei Sağlık mobil uygulaması üzerinden indirilebilen özel tasarım yeni saat yüzleri ve bunlara uyumlu yeni kayışlar; Jacky Tsai, Giovanni Ozola, Wang DongLing ve Zhou Li gibi tanınmış çağdaş sanatçıların imzasını taşıyor. 

Honor MagicWatch 2nin yeni tasarımı ortaya çıktı

Dünyanın en önemli çağdaş pop sanatçılarından biri olan Jacky Tsai, MagicWatch 2 için ürettiği “Floral Horse” eserinde çiçekler, taşlar ve birçok farklı elementle birlikte dinamik ve renkli bir görünüm elde edilmiş.
Honor MagicWatch 2nin yeni tasarımı ortaya çıktı

Fotoğraf, video ve heykel gibi farklı disiplinlerde sanat eserleri üreten Giovanni Ozola ise MagicWatch 2 için “One Day” adlı iki görünüm tasarladı.
Honor MagicWatch 2nin yeni tasarımı ortaya çıktı

Çin’in yaşayan en iyi kaligrafı olarak nitelendirilen ve bu yeteneğini resme de yansıtan Wang Dongling, MagicWatch 2 için hazırladığı tasarımda deneysel kaligrafik tarzını, yoğun yeşil renk ve fırça darbeleriyle birleştirdi.
Honor MagicWatch 2nin yeni tasarımı ortaya çıktı

Çinli Zhou Li ise ülkenin en ilham verici kadın sanatçılarından biri. Hazırladığı “The Peach Garden - Pink - Lines NO.3” eserinde, dinamik çizgileri fırça darbeleriyle birleştirerek, bir nevi enerji akışını temsil ediyor.

Honor MagicWatch 2 sahipleri tüm bu tasarımlara ve daha birçok farklı saat yüzüne, Huawei Sağlık uygulaması üzerinden erişerek kullanabiliyorlar.

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