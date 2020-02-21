Honor MagicWatch 2'nin batarya ömrü iki hafta nasıl dayanıyor?

HONOR MagicWatch 2’nin kalbinde, özel üretilen Kirin A1 yongası yer alıyor. 4.3x4.4mm’lik alana yayılan bu yonga, üzerinde Bluetooth ve ses işleme üniteleriyle birlikte, düşük güç tüketen bir işlemci ve bağımsız bir güç yönetim ünitesini barındırıyor. Cortex M7 işlemcisini kullanan bu yonga, bu işlemci sayesinde birçok modeldekinin neredeyse üçte biri kadar güç tüketiyor.

Her ne kadar düşük güç tüketen bir yongaya sahip olsa da HONOR MagicWatch 2’nin içerisinde yer alan özel algoritmalar, gücün akıllı şekilde tüketilmesini, böylece daha da fazla tasarruf edilmesini sağlıyor. HONOR’un güç yönetim algoritması sayesinde MagicWatch 2, kullanıcının spor yaptığını ya da sabit durduğunu ayırt edebiliyor. Böylece performansı ve enerji aktarımını da uygun bir şekilde sağlıyor. Saatin çıkarıldığını da algılayabilen bu algoritma, bu sayede sensörlerin frekans aralığını da düşürüyor ve güç tüketimini azaltıyor.

Uzun süreli pil ömrü özellikle giyilebilen teknolojilerde istenen bir özellik. Kullanıcılar bu tür ürünleri elektronik bir cihaz olarak değil, bir aksesuar olarak görüyorlar. Bu nedenle de üzerlerinde sabit şekilde kullanmayı hedefliyorlar. 14 güne kadar pil ömrü sunabilen HONOR MagicWatch 2 de bu anlamda dikkat çeken bir ürün...



