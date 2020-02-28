Honor MagicWatch 2 yeni özellikler kazanıyor, görünümü değişiyor

Honor, 14 güne varan pil ömrü ve 15 farklı spor takip modu gibi özellikleriyle hayatı kolaylaştıran akıllı saat MagicWatch 2 için yeni özellikler ve yenilikler duyurdu. Nisan ayından itibaren kadınlar için periyot takibi desteği ve kandaki oksijen doygunluğu tespit etme gibi işlevsel özelliklerle güncellenecek saat için ayrıca özel tasarım saat kayışları ve farklı saat görünüm opsiyonları da eklenecek.



Honor MagicWatch 2 kayışları, hem 42 hem de 46mm’lik modeller için tüm dünyada satışa sunulacak. Sekiz yeni renkte görünüme sahip olan kayışlar, alerji yapmayan floröelastomer ve İtalyan derisi gibi farklı malzemelerle üretildi. Her kayışa uygun birer saat yüzü de saate eklenerek bütünleşik bir görünüm elde edilebiliyor. Günışığı Sarısı, Zeytin Yeşili, Mercan Mavisi, Lila gibi canlı renklerin bulunduğu seçenekler, kullanıcıların karşısına çıkacak.



Honor MagicWatch 2, yeni bir güncelleme ile kullanışlı özelliklere de sahip olacak. Kadınlara yönelik geliştirilen özelliklerden biri de periyot takibi. Bu özellik sayesinde kadın kullanıcılar, regl dönemlerini rahatça takip edebiliyor, semptomları kaydedebiliyor ve bir sonraki periyot başlangıcına hazır olmaları için gerekli bilgilere ulaşabiliyorlar. Sunulan periyot takip takvimi tüm verilerin aynı ekranda görüntülenmesini mümkün kılıyor. Ayrıca bir sonraki tahmini döngü tarihi de görüntülenebiliyor.



Honor Band 5’le daha önce sunulan ve kandaki oksijen doygunluk seviyesini gösteren SpO2 takibi, yeni güncellemeyle birlikte HONOR MagicWatch 2 sahiplerine de sunulacak. Bu sayede yapılan antrenmanların ne kadar verimli olduğunu gösteren SpO2 değeri de HONOR MagicWatch 2 üzerinden kullanıcıya gösterilecek. Böylece antrenman temposu da gerektiği şekilde ayarlanabilecek.



