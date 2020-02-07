Honor MagicWatch 2 incelemesi: Şarjı bitmeyen saat

Honor MagicWatch 2 Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Saatlerin gün geçtikçe dijitalleştiği günümüzde saat üreticilerinden ziyade doğrudan teknoloji markalarının kendi dijital saatlerini geliştirmeleri artık şaşırtıcı gelmiyor. Bu alanda şüphesiz bir numaralı isim Apple Watch'tan başkası değil. Ancak rakipler de farklı ürünleriyle dikkat çekiyor. Bu markalardan biri de Honor...



Şirketin son olarak satışa sunduğu Honor MagicWatch 2 isimli saat modeli, 1299 TL'lik satış fiyatına sahip. Yani akıllı saat alacaklar için aslında fiyatı uygun sayılabilir. Saati kullanmaya başlamadan önce tam şarj ettim. Ardından 14 gün süresince (şirketin iddia ettiği gibi) batarya ömrünün dayanabildiğini gördüm. Bu oldukça önemli. Zira her gün saatinizi şarj etmek, bir noktadan sonra işkence halini alabiliyor; ancak bu saatte şarj kabusuyla pek uğraşmıyorsunuz.



Akıllı saat alanların kendince nedenleri var. Kimi aksesuar olarak saat takmayı tercih ederken, kimi de spor aktivitelerini izlemek ve sağlık durumlarını yakından takip etmek için de saatleri kullanabiliyor. 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçüp gerektiğinde egzersiz önerileri sunması gibi işlevsel özellikleriyle de dikkat çeken Honor MagicWatch 2, 1.39 inç'lik renkli AMOLED ekrana sahip. Saatin akıllı telefonunuza Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve arama yapma fırsatı sunduğunu da belirtelim.



Saat, telefonunuza gelen birçok bildirimi ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Bunun için bildirim ayarlarına girip istediğiniz uygulamaların bildirimlerini aktif hale getirip bildirim alabiliyorsunuz. Ayrıca depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabilen akıllı saatle, şarkılarınızı spor yaparken internete bağlı olmadan da dinleyebiliyorsunuz.



Honor MagicWatch 2 koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve detaylı veri analizi yaparak kullanıcıya profesyonel tavsiyelerde bulunuyor. Bununla birlikte Huawei TruSleep 2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Bu önerilere kulak verirseniz uyku sorununuzdan da kurtulmanız mümkün olabilir. Aynı zamanda stres seviyesini ölçebilen saat, yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunuyor.



2 farklı saat kayışı opsiyonu, tasarımı ve kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çeken Honor MagicWatch 2, oturduğunuz yerden uzun süre kalkmadığınızda da artık ayağa kalkmanız gerektiğini söylemeyi de ihmal etmiyor.



Uygun fiyatlı ve batarya ömrü uzun olan bir akıllı saat arıyorsanız bu ürün, sizin için uygun bir alternatif olabilir.