Honor MagicWatch 2 için önemli güncelleme

Honor MagicWatch 2 için geliştirilen son güncellemeyle kullanıcılara egzersizlerinden daha fazla verim almalarına yardımcı olacak 100 yeni antrenman modu sunuyor. Bu güncelleme ile hem klasik spor tutkunları hem de daha deneysel sporla ilgilenenler hedefleniyor.

Ürün; koşu, yürüyüş, tırmanış, doğa yürüyüşü, patika yürüyüşü, bisiklet, açık denizde yüzme ve triatlondan oluşan 8 dış ortam; havuzda yüzme, serbest antrenman, kürek çekme, eliptik bisiklet gibi 7 iç ortam aktivite takibiyle toplamda 15 profesyonel egzersiz modu barındırıyor. Profesyonel antrenman modunda 194 farklı türde veriyi takip edebilen ürün, 6 farklı profesyonel antrenmanı da otomatik olarak tespit ederek, herhangi bir kullanıcı girişine gerek duymadan takip edebiliyor.

Tüm bunlarla birlikte sokak dansından parkura, kaya tırmanışından yogaya, baleden boksa kadar 85 tane özelleştirilmiş antrenman modunu barındıran HONOR MagicWatch 2; aktivitenin süresi, yakılan kalori, kalp ritmi gibi önemli verileri kaydediyor. İstediğiniz zaman bu verilerinizi içeren bir infografik oluşturup sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.

Ürünün bu yeni güncellemesi için akıllı telefonunuzda bulunan Huawei Sağlık uygulamasına girerek, “Cihaz” sekmesi üzerinden “Donanım Yazılımı Güncellemesi” seçeneğini kullanabilirsiniz. Uygulamada tüm antrenmanlarınızla ilgili detaylı bilgiler ve MagicWatch 2 için farklı saat yüzlerine de ulaşmak mümkün.



