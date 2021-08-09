Honor MagicBook X 15 Türkiye’de: İşte öne çıkan özellikleri

Honor, MagicBook dizüstü bilgisayar serisinden HONOR MagicBook X 15’i Türkiye’de satışa sundu. Intel Core i5-10210U işlemciye sahip olan MagicBook X 15, hafif ve kompakt yapısıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi sağlıyor.

MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüyle dikkat çekerken 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı da sunuyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.



15,6 inç boyutunda Eye Comfort Honor FullView ekrana sahip olan MagicBook X 15, canlı renkleri ekrana yansıtıyor. Sol ve sağda 5.3mm'lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87’lik ekran-kasa oranıyla gelen bilgisayar, ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran MagicBook X 15, kullanıcıların göz sağlığını koruyor.

MagicBook X 15, 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ultra ince hafif bir tasarıma sahip. Ürün, 1920x1080 çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. Ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında da net görseller sunuyor. Uzay Grisi renğinde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, alüminyum kasasıya sahip.MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.



MagicBook X 15’in çoklu-ekran özelliğiyle ise akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla Honor akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınız arasında bağlantı kurarak, bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilir, dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca MagicBook X 15’in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.

HONOR MagicBook X 15'in fiyatı ise 6.999 TL.