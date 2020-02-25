Honor MagicBook tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Huawei Technologies çatısı altında faaliyet gösteren Honor, dün akşam İspanya’dan canlı yayınla tüm dünyaya yeni ürünlerini tanıttı. Ancak yeni ürünleri arasında bir ilk de vardı. Honor, ürün gamında daha önce bulunmayan dizüstü bilgisayar kategorisindeki ilk ürünü MagicBook 14 ve MagicBook 15'i de ortaya çıkardı.

14 ve 15,6 inçlik boyutlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan Honor MagicBook serisi dizüstü bilgisayarlar, özellikle tasarımı ve hafifliği ile ön plana çıkıyor. Sırasıyla 1.38 kg ve 1.53 kg ağırlığa sahip olan laptoplar, %84 ve %87’lik ekran-kasa oranıyla da dikkat çekiyor. Laptop aynı zamanda 180 derece açılabilme özelliğiyle menteşelerde yaşanabilecek kırılmaların da önüne geçiyor.



Özellikle çoklu çekirdek performansıyla aynı anda birden fazla işin yapılmasını mümkün kılan Ryzen 5 3500U Mobil işlemciden gücünü alan Honor MagicBook serisi, grafik işlemleri için de yüksek performans sunan Radeon Vega 8 grafik işlem ünitesini barındırıyor. 8GB’lık çift kanal belleğe sahip olan dizüstü bilgisayarlar, 256GB/512GB’lık PCIe NVME SSD depolamaya sahip olarak sunuluyor.

Honor MagicBook serisi, parmakizi sensörlü güç tuşu ve pop-up web kamerasıyla da diğer dizüstü bilgisayarlardan ayrı bir yerde konumlanıyor. Güç tuşu üzerinde yer alan parmak izi sensörü, işletim sisteminin anında açılabilmesini sağlayarak, kullanımda hızlılık ve kolaylık sağlıyor. Kamera tuşunun altında gizli şekilde bulunan web kamerası ise, istendiği takdirde kasanın içinden ortaya çıkarak, kullanılmadığı süre zarfında gizliliğinizi korumaya yardımcı oluyor. Magic-Link 2.0 yazılımı sayesinde de desteklenen Honor akıllı telefonları da laptop üzerinden kontrol etmek mümkün.



10 saate kadar pil ömrü

Özellikle taşınabilirlik anlamında hafifliğiyle ön plana çıkan Honor MagicBook, 10 saate kadar sunulan pil ömrüyle de kullanıcı dostu olacak. Yeni nesil Tip-C güç adaptörü ile kullanılabilen MagicBook serisi, 65W’lık şarj adaptörü sayesinde 30 dakika içerisinde %53’lük şarj oranına ulaşabiliyor.