Honor Magic3 Serisi tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Bugüne kadar 5 bin 500’ün üzerinde yeni patent başvurusunda bulunan şirket, dünya genelindeki 100’ün üzerindeki laboratuvarı ve dört Ar-Ge merkezi ile yoğun bir şekilde Ar-Ge yatırımlarına devam ediyor. Şirket, hızlı bir şekilde bazıları dünyanın en iyileri arasında yer alan tedarikçilerle de stratejik ortaklıklar kurmayı başardı.

Yeni seriyle ilgili açıklama yapan Honor Device Co. Ltd CEO’su George Zhao, “Seri, Honor'un mobil teknolojinin geleceğine yönelik bakış açısını temsil ediyor. Bu yeni akıllı telefonun geliştirilmesinde emeği geçen sektör ortaklarımız ve Ar-Ge ekibimizin gösterdiği çabayla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Honor Magic3 Serisi, 89° Süper Kavisli Ekrana ve ultra ince çerçevelere sahip. HDR 10+ destekli 10-bit ekran, 1,07 milyar renk görüntüleme kapasitesi ile öne çıkıyor. Magic3 Pro+, Süper Kavisli Nano Kristal Kalkan ve Nano Seramik gövdesiyle rahat bir tutuş deneyimi sunuyor, yüksek seviyede sağlamlık ve dayanıklılık gösteriyor. Magic3 Serisi, suya ve toza dayanıklılığını kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip. Akıllı telefonlar, tozdan korunurken 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar da su altında kalmaya dayanıyor. Bunun yanı sıra; telefon, kamerasının merceğine bol ışık gelmesini sağlayan içbükey bir yüzeye sahip 'The Eye of Muse' adlı kamera tasarımıyla dikkat çekiyor.



Magic3 Serisi, yüksek kaliteli ve canlı görüntüler sağlayan, şirketin kendi merkezlerinde geliştirdiği yapay zeka destekli bir görüntüleme sistemi olan Honor Image Engine ile birlikte geliyor.

Magic3 Pro, 64MP monokrom kamera, 50MP geniş açı kamera, 64MP 126o ultra geniş açı kamera ve 64MP periskop telefoto kamera sistemiyle piyasaya çıkıyor.

50MP geniş açı kamera, Full Pixel Octa Phase Detection (PD) AutoFocus'un yanı sıra ultra geniş 1/1.28[5] inç sensör ile hareketli nesneleri hızlı ve hassas odakla ayrıntılarıyla yakalayabiliyor. 64MP Periskop telefoto kamera, 3,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliği ile uzak mesafeden de kaliteli görüntüler yakalamasını sağlıyor. Kullanıcılar optik görüntü sabitleyici (OIS) sayesinde, tripod olmadan da net görüntüler çekebiliyor. 7P optik zum lens ile eşleştirilmiş 64MP 126° ultra geniş açılı makro lens, sektördeki en yüksek çözünürlüklü geniş kamerayı kullanıcılarla tanıştırırken, perspektif bozulmalarını en aza indirip daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Makro çekimler için kullanıcılar 2,5 cm'ye kadar yakınlıkta net ayrıntılar yakalayabiliyor.



Magic3 Serisi, yapay zekâ film efektlerine sahip ilk IMAX destekli akıllı telefonları da bünyesinde barındırıyor. Magic3 Serisi, Magic Log ve sinematik Seviye 3D LUT video özelliklerini sunuyor. Profesyonel filmler çekmek için yaygın olarak kullanılan bu günlük format, kullanıcıların videolarını HDR netliğinde sinematik renk tonları ve canlı görsellerle geliştirmelerini sağlıyor. Sinematik 3D LUT'ler doygunluğu, parlaklığı ve kontrastı kontrol ederek kullanıcıların sinemaya uygun renk tonları oluşturmasına yardımcı oluyor.

Magic3 Series bütün bunlara ek olarak Snapdragon 8 serisi yonga setine ilk kez aktarılan OS Turbo X'e de sahip. Bu şekilde akıcılığı artıran, cihazın yavaşlamasını engelleyen ve güç tüketimini azaltan Düşük Gecikme Motoru, Yavaşlama Engelleme Motoru ve Akıllı Bellek Motoru özelliklerini barındırıyor. Oyun performansını arttırmak için tasarlanan seri, güç tüketimini azaltan ve performansı artıran optimizasyonlar uygulayan GPU Turbo X grafik hızlandırma teknolojisine de sahip.

Magic3 Serisi’ndeki 4600 mAh bataryaya sahip. Seri, 66W hızlı şarj veya 50W süper hızlı kablosuz şarjı destekliyor. Magic3 Pro ve Magic3 Pro+, Kablosuz Ters Şarj ile diğer cihazlar için taşınabilir şarj cihazı gibi de kullanılabiliyor.

Magic3 Serisi ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacak. Diğer küresel pazarlar için piyasaya çıkış tarihi ileriki günlerde belli olacak.