Honor Magic Watch 2'nin yeni bir modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Huawei'nin kardeş markası olan Honor, telefon pazarında olduğu gibi akıllı saat sektöründe de kullanıcısına ulaşmak için yeni modellerini art arda satışa sunuyor. Son olarak Honor Magic Watch 2'nin 46mm’lik versiyonunu satışa çıkaran şirket, bu kez cihazın daha minik modelini Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. 42mm’lik versiyonda taşınabilirlik artırılırken, 7 güne varan pil ömrü sunuyor.

HONOR MagicWatch 2 42mm, yüksek çözünürlüklü 1,2 inç’lik AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Ekran 390x390 çözünürlük ve 326 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 41 gram ağırlığındaki 46mm versiyonuna nazaran daha hafif olan 42mm’lik versiyon, toplamda 29 gramlık bir ağırlığa sahip. HONOR MagicWatch 2 42mm, kullanıcılara Akik Siyahı ve Sakura Altını renkleriyle sunulacak.

Spor ve sağlık takibi konusunda 46mm’lik versiyonun tüm özelliklerini barındıran HONOR MagicWatch 2 42mm, daha kişisel, çeşitli ve verimli bir spor hayatı için koşu, yürüyüş, bisiklet, triatlon, havuzda yüzme, serbest antrenman ve kürek gibi 8 dış, 7 iç ortam sporu için hedef bazlı takip desteği sunuyor. Bu 15 ayrı spor modu dışında, başlangıçtan uzman seviyesine kadar 13 profesyonel iç ve dış ortam koşu parkuru desteği de geliyor.

Bunlarla birlikte HUAWEI TruSleep2.0 teknolojisini barındıran cihaz,uyku kalitenizi takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Stres seviyesini ölçen ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunan MagicWatch 2'nin 42mm modeli çok yakında hem online kanallarda hem de mağazalarda, farklı satış kanalları üzerinden satışa sunulacak.



