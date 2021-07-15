Honor Earbuds 2 Lite Türkiye'ye geliyor

55mAh gücünde bataryası olan Earbuds 2 Lite, tek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saat boyunca müzik dinleme ya da 20 saat boyunca sesli görüşme yapmanıza imkân tanıyor.

Hızlı şarj özelliği barındıran Earbuds 2 Lite, 10 dakikada yüzde 40’a kadar şarj olabiliyor ve bu şarjla dört saat boyuncu kesintisiz müzik dinleme imkânı veriyor.

Ofiste çalışırken ya da bir kafede otururken, istenmeyen gürültüleri azaltan aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip Earbuds 2 Lite’ın kulak içi yapısı da dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlandı. Kulaklık, bu sayede kullanıcıların kuvvetli rüzgârda yürürken ya da koşarken de net bir sesle aramalar yapmasını mümkün kılıyor. İki adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonla donatılan Earbuds 2 Lite, geleneksel dalga gürültü azaltma teknolojisi ve bir Derin Nöral Ağ (DNN) algoritmasını, Çift Anti-Rüzgâr teknolojisiyle kullanarak arayan kişinin sesini ayrıştırıyor ve sesli arama deneyimini iyileştiriyor.



Kullanıcılar, Farkındalık Modu sayesinde ürünü çıkarmadan dışarıda olanları kolayca duyabiliyor. Kulaklık gövdesine birkaç saniye dokunarak aktifleştirilen bu mod yardımıyla etrafta olan bitene de hâkim olabilir ve gün boyu güvenle hareket edebilirsiniz.

10mm’lik yüksek doğruluklu polimer kompozit diyaframlı dinamik sürücülere sahip olan Earbuds 2 Lite, kullanıcılara dengeli ve detaylı ses ile bas sağlıyor.

Earbuds 2 Lite, kullanıcılar oyun oynarken otomatik olarak düşük gecikme moduna giriyor. Bu sayede oyuncuların istediği şekilde ses ve görüntüyü eşleştirerek, gecikmesiz bir deneyim sunuyor. Bluetooth 5.2 ve HONOR’un optimizasyonuyla donatılan HONOR Earbuds 2 Lite, orta ve düşük seviye sinyal kesintileri yüzünden akıllı telefonunuzla olan bağlantısını kaybetmiyor.

Buzul Beyazı ve Gece Siyahı renklerine sahip olan Earbuds 2 Lite, çok yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.