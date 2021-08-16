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Teknoloji
Haber Giriş: 16.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Honor Earbuds 2 Lite Türkiye'de satışa çıktı

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Honor Earbuds 2 Lite Türkiye'de satışa çıktı

Honor,​​​​​​​ Earbuds 2 Lite True kablosuz kulaklıklarını Türkiye’de satışa sundu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, gürültü engelleme özelliğine sahip Earbuds 2 Lite, ergonomik bir tasarımla geliyor. Kulaklık, toplam 32 saate kadar süren pil ömrüyle öne çıkıyor.

Verilen bilgiye göre kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 32 saate varan pil ömrü sunarken aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi de beraberinde geliyor.

Honor, Earbuds 2 Lite'ı binlerce kulak şeklini inceleyerek hazırladı. Bu sayede rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, içerisinde üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla kişiselleştirilebilen bir dinleme deneyimi sağlıyor.

Buzul beyazı ve gece siyahı renklerine sahip olan Honor Earbuds 2 Lite, 499 TL'den başlayan fiyatlarla online satış kanallarından temin edilebiliyor.

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