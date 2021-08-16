Honor Earbuds 2 Lite Türkiye'de satışa çıktı

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, gürültü engelleme özelliğine sahip Earbuds 2 Lite, ergonomik bir tasarımla geliyor. Kulaklık, toplam 32 saate kadar süren pil ömrüyle öne çıkıyor.

Verilen bilgiye göre kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 32 saate varan pil ömrü sunarken aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi de beraberinde geliyor.

Honor, Earbuds 2 Lite'ı binlerce kulak şeklini inceleyerek hazırladı. Bu sayede rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, içerisinde üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla kişiselleştirilebilen bir dinleme deneyimi sağlıyor.

Buzul beyazı ve gece siyahı renklerine sahip olan Honor Earbuds 2 Lite, 499 TL'den başlayan fiyatlarla online satış kanallarından temin edilebiliyor.