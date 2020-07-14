Honor bilgisayarlar 200W hızlı şarj teknolojisi sunacak

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin telefonları özelinde 165W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Şimdi ise Honor, dizüstü bilgisayar tarafında paralel bir çalışmaya imza atıyor ve çıtayı biraz daha yukarı çekerek 200W hızlı şarj teknolojisiyle boy göstermeye hazırlanıyor.

200W hızlı şarj sayesinde bir bilgisayarın yarım saat gibi bir sürede yüzde 50 şarj olabilmesi mümkün hale geliyor. Honor'un ilerleyen günlerde satışa sunulacak yeni oyun bilgisayarlarıyla birlikte gelmesi beklenen bu teknoloji çerçevesinde 20V voltaj ve 10A akım değerleri dikkatlerden kaçmıyor.



Peki Honor bu yeni nesil cihazlarını ne zaman tanıtacak? Şirket, 16 Temmuz tarihinde bir etkinlik gerçekleştirecek ve burada MagicBook Pro modelini görücüye çıkaracak. Honor, bu etkinlikte aynı zamanda ilk oyun dizüstü bilgisayarını da görücüye çıkaracak.

MagicPro'nun 65W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenirken, henüz ismi belli olmayan oyun bilgisayarı ise 200W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek.



