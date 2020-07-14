MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHonor bilgisayarlar 200W hızlı şarj teknolojisi sunacak
GeriTeknoloji Honor bilgisayarlar 200W hızlı şarj teknolojisi sunacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:44,Son Güncelleme:

Honor bilgisayarlar 200W hızlı şarj teknolojisi sunacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor bilgisayarlar 200W hızlı şarj teknolojisi sunacak
Abone Olgoogle-news

Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni bilgisayarları için sürpriz bir hamleyle 200W hızlı şarj teknolojisini de sunmaya başlayacak. Peki 200W hızlı şarj kullanıcılar için ne ifade ediyor?

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin telefonları özelinde 165W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Şimdi ise Honor, dizüstü bilgisayar tarafında paralel bir çalışmaya imza atıyor ve çıtayı biraz daha yukarı çekerek 200W hızlı şarj teknolojisiyle boy göstermeye hazırlanıyor.
200W hızlı şarj sayesinde bir bilgisayarın yarım saat gibi bir sürede yüzde 50 şarj olabilmesi mümkün hale geliyor. Honor'un ilerleyen günlerde satışa sunulacak yeni oyun bilgisayarlarıyla birlikte gelmesi beklenen bu teknoloji çerçevesinde 20V voltaj ve 10A akım değerleri dikkatlerden kaçmıyor.

Honor bilgisayarlar 200W hızlı şarj teknolojisi sunacak

Peki Honor bu yeni nesil cihazlarını ne zaman tanıtacak? Şirket, 16 Temmuz tarihinde bir etkinlik gerçekleştirecek ve burada MagicBook Pro modelini görücüye çıkaracak. Honor, bu etkinlikte aynı zamanda ilk oyun dizüstü bilgisayarını da görücüye çıkaracak.

MagicPro'nun 65W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenirken, henüz ismi belli olmayan oyun bilgisayarı ise 200W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek.

Gmail'de tema nasıl değiştirilir ?Gmail kullanıcılar diledikleri taktirde arkaplan fotoğrafını ve temayı değiştirebilir. İşte yolu...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle