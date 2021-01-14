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GeriTeknoloji Honor Band 6 tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri
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Teknoloji
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Honor Band 6 tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri

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Honor Band 6 tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri
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Honor, yeni nesil akıllı bilekliği Honor Band 6'nın duyurusunu yaptı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Honor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, salgın nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenlenen dünyanın CES 2021'de yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerden biri de Honor Band 6 isimli akıllı bileklik oldu. 

1.47 inç'lik AMOLED ekranında 194 x 368 çözünürlüğe sahip olan Band 6, 2.5D kavisli camıyla dikkat çekiyor. Huawei TruSeen 4.0 7/24 kalp ritim takibi, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü ve Huawei TruSleep detaylı uyku takibi gibi özellikler sunan Band 6, kadınlara yönelik periyod takibiyle öne çıkıyor.

10 farklı profesyonel spor modunun yanında yeni ve popüler spor dallarıyla ilgili egzersizleri de takip edebilen ürün, egzersizi otomatik olarak tespit edip, detaylı takip modunu da aktifleştirebiliyor.

Honor Band 6 tanıtıldı İşte öne çıkan özellikleri

Spor takibinde koşu mesafesi, süre, tempo, yakılan kalori gibi değerleri bildiren akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklılığı ile yüzerken de kullanılabilirken, yüzme sırasında kulaç frekansını ve yüzme mesafesini de ölçüyor.

14 güne kadar pil ömrüne sahip olan Honor Band 6, yoğun kullanımda 10 günlük pil süresi sağlarken, manyetik şarj ünitesine yerleştirilerek hızlı şarj özelliği de barındırıyor.

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