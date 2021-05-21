Honor Band 6 incelemesi

Akıllı bileklik ve akıllı saatler arasında hep bir kafa karışıklığı vardır. Akıllı bilekliklerin özellikleri akıllı saatlere oranla daha kısıtlı olarak görülür. Ancak Honor Band 6 bu fikrinizi tamamen değiştirecek bir ürün olmuş.

Honor ürünlerini uzun bir süredir yakından takip eden biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Honor Band 6, akıllı saatlerde bulunan pek çok özelliği üzerinde toplamış ve çok ama çok daha uygun bir fiyatla kullanıcısına ulaştırmayı başarmış bir akıllı bileklik.



ÇOK DAHA BÜYÜK BİR EKRAN

Öncelikle akıllı bilekliklerin ekranlarının çok küçük olduğunu düşünüyorsanız Honor Band 6’nın bu bilekliklerden olmadığını söylemeliyim. Ekranı gerçekten de oldukça büyük. Şöyle ki, Honor Band 6'nın ekranı bir önceki modellere göre yüzde 148 oranında daha büyük. 1.47 inç’lik AMOLED bir ekrana sahip olan cihaz, aynı anda ekrana pek çok içeriği sığdırabiliyor. Tasarımı da oldukça hoş. Silikon kayışı sayesinde kir tutmaması da önemli bir nokta.

Menü geçişlerini soldan sağa ya da sağdan sola doğru ekranda parmağınızı kaydırarak sağlayabiliyorsunuz. Ana ekranda saat, batarya ömrü, kalp ritminiz ile birlikte yaktığınız kalori ve adım sayınız yer alıyor. Ben de günlük aktivitemi takip etmek adına zaten bu göstergeleri genel olarak takip ediyorum. Ancak istersek bu ekranı da elbette kişiselleştirebiliyor, farklı arayüzler kullanabiliyoruz.



TAM BİR SAĞLIK ASİSTANI

Honor Band 6, tam bir sağlık asistanı. Bileğinizde olduğu sürece kendi bedeninizi yakından takip edebiliyorsunuz. Yaktığınız kaloriyi anbean görürken, cihazın içerisinde 10 farklı spor modu yer alıyor. Yüzerken, bisiklete binerken, koşu yaparken ve hatta sadece evde yürürken bile bu özel modları kullanabilirsiniz. Spor dallarının çeşitliliği ise Honor Band 6’nın daha doğru bir şekilde ölçümleme yapmasını sağlıyor. Bu modlara ulaşmak için de bilekliğin hemen sağ kısmında yer alan tuşa dokunuyorsunuz.



Ürünün en beğendiğim özelliklerinden biri ise kandaki oksijen değerini (SpO2) ölçebilmesi. Bu özelliği genel olarak akıllı saatlerde görüyorduk; şimdi ise çok daha uygun fiyata satılan bu akıllı bileklikte de bu özellikten yararlanabiliyoruz. Kullanıcıların bu testi ekstra bir tıbbi ekipman getirmeden istedikleri zaman ve her yerde çalıştırabilmeleri önemli bir nokta. Örneğin, bir yürüyüşe çıkacaksanız veya evde çalışacaksanız, hemen Honor Band 6’nın menülerine gelip testi gerçekleştirmek mümkün.

Ayrıca bu bilekliğin kadınların döngü takibini de yapabildiğini söyleyelim.



UYKUNUZU YAKINDAN TAKİP EDİYOR, DÜZENE SOKUYOR

Honor Band 6 ile aynı zamanda stres ve uyku takibi de yapabiliyorsunuz. Uykunuzla ilgili tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmeyen bu bileklik, uyku evrelerinizi de yakından izliyor ve sabah kalktığınızda detaylı bir uyku raporu elinizde oluyor. Ben bu bilekliği kullanmaya başladıktan sonra uyku düzenime biraz daha özen göstermeye başladım, çünkü bazı günler gerçekten de yeteri kadar uyku uyuyamadığımı fark ettim. Bu anlamda da kullanışlı bir ürün.

Uykunuzda bile yanınızdan ayrılmayan Honor Band 6, sizi prizlerle pek yüz göz etmiyor. Zaten 14 gün gibi hayli uzun ömürlü bir batarya ömrüne sahip olması nedeniyle bu bilekliği çıkarmanıza hiç gerek yok. Oldukça uzun bir süre.



UZUN MU UZUN BATARYA ÖMRÜ



Bataryadan bahsetmişken bir diğer önemli noktadan da bahsedeyim. Şarjınız tamamen bittiğinde de hiç dert etmeyin, çünkü bu bilekliği sadece 5 dakika şarj ettiğinizde 2 gün batarya ömrüne sahip oluyorsunuz.



Honor Band 6 ile size gelen SMS’leri görebilir, çağrılardan da anında haberdar olabilirsiniz. WhatsApp dahil pek çok uygulamanın bildirimlerini de yine bu büyük ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

Sonuç itibariyle Honor Band 6, akıllı bilekliklerin arasında kendine yepyeni bir sınıf açmış ve çıtayı epey yükseltmiş. Standart bir akıllı bilekliğe göre çok daha büyük ekranla gelen ve akıllı saatlerde bulunan pek çok özelliği de üzerinde barındıran bu bileklik, gördüğünüz gibi şık bir tasarıma da sahip. Eğer akıllı saatlere ayıracak kadar paranız yoksa, tüm bu özelliklere oldukça uygun fiyatla ulaşabileceğiniz Honor Band 6’ya bir şans verebilirsiniz.

Bu arada bu bilekliği sadece Honor marka telefonlarda kullanabileceğinizi düşünmeyin. Android ve iPhone cihazlarınızla da Honor Band 6’yı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.





#HONORBand6