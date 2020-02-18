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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Honor 9X Lite geliyor! İşte Çinlilerin yeni telefonu

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Honor 9X Lite geliyor! İşte Çinlilerin yeni telefonu

Huawei’nin kardeş markası Honor, yeni telefonu Honor 9X Lite'ı kullanıcılarıyla buluşturdu. İşte karşınızda Honor 9X Lite...

Honor 9X Lite modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Pakistan’da satışa sunulan cihaz, gücünü Huawei tarafından geliştirilen Kirin 710 yongasından alacak. Ön kamerası 16 Megapiksel, arka kamerası ise 48 Megapiksellik çözünürlüğe sahip olurken aynı zamanda 2 Megapiksellik derinlik algılama sensörü de bulunacak.

Cihaz 4 GB RAM kullanırken, diğer yandan 128 GB depolama alanına sahip. Honor 9X'in batarya tarafına geldiğimizde ise 3750 mAh kapasiteli bataryası dikkat çekiyor. 

160,4 x 76,6 x 7,8 mm boyutlarına sahip telefon, Android 9 işletim sistemi ve EMUI 9 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkıyor. Android 10 güncellemesini de alacak telefon Pakistan’da 207 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Şimdilik sadece Pakistan’da listelenen Honor 9X Lite’ın Türkiye fiyatının ise 1500 TL-2000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu cihazın Türkiye’ye gelmeme olasılığı oldukça yüksek.

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