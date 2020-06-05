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Teknoloji
Haber Giriş: 05.06.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

Honor 8S 2020 tanıtıldı: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor 8S 2020 tanıtıldı: İşte özellikleri
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, yeni akıllı telefonu Honor 8S 2020'yi görücüye çıkardı. Peki yeni Honor telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı belli oldu mu?

5.71 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve 720x1520 piksel ekran çözünürlüğü sunan Honor 8S 2020, 2 GHz hızında çalışan bir MediaTek Helio A22 işlemciyi üzerinde barındırıyor.

Cihazın ön yüzünde 5 megapiksel kamera bulunurken, bu kamera f/2.2 diyafram aralığına sahip. Arka yüzde de tek kamera konumlandıran Honor, 13 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip bir kamera kullanıyor.

Honor 8S 2020 tanıtıldı: İşte özellikleri

3020 mAh kapasiteli bataryası bulunan ve microUSB bağlantı yuvasına sahip olan ürün, Android 9 yüklü olarak geliyor. Cihazın Android 10 güncellemesini alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

Google uygulama ve servislerine de sahip olan Honor 8S 2020, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. Ürünün fiyatı ise 99 sterlin.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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