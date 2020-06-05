Honor 8S 2020 tanıtıldı: İşte özellikleri

5.71 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve 720x1520 piksel ekran çözünürlüğü sunan Honor 8S 2020, 2 GHz hızında çalışan bir MediaTek Helio A22 işlemciyi üzerinde barındırıyor.

Cihazın ön yüzünde 5 megapiksel kamera bulunurken, bu kamera f/2.2 diyafram aralığına sahip. Arka yüzde de tek kamera konumlandıran Honor, 13 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip bir kamera kullanıyor.



3020 mAh kapasiteli bataryası bulunan ve microUSB bağlantı yuvasına sahip olan ürün, Android 9 yüklü olarak geliyor. Cihazın Android 10 güncellemesini alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

Google uygulama ve servislerine de sahip olan Honor 8S 2020, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. Ürünün fiyatı ise 99 sterlin.



