Honor 50 Türkiye'de satışsa sunuldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı öncesi konuştu Türk-İş Başkanı Atalaydan asgari ücret açıklamasıKritik toplantı öncesi konuştu! Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması#Asgari Ücret
Fırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldıFırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Esenyurt ve Beylikdüzü’nde iş insanlarının kâbusu olmuşlardı Kıskıvrak yakalandılarEsenyurt ve Beylikdüzü’nde iş insanlarının kâbusu olmuşlardı! Kıskıvrak yakalandılar#İstanbul
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...#Evcil Hayvanlar
Her şeyi YouTubetan öğrendi... 12 yaşında milyoner olduHer şeyi YouTube'tan öğrendi... 12 yaşında milyoner oldu#Nft
Aşı karşıtlarının yeni yöntemi pes dedirtti Sonuçları ölümcül olabilir...Aşı karşıtlarının yeni yöntemi pes dedirtti! Sonuçları ölümcül olabilir...#Danimarka
Türkiye’nin gözü bu başlıklarda Kararları Erdoğan duyuracakTürkiye’nin gözü bu başlıklarda! Kararları Erdoğan duyuracak#Kabine
Sır plan: Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an ateşleyebilirlerSır plan: Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an ateşleyebilirler!#Çin
Eski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurduEski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: 'Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurdu!#Evan Rachel Wood
Yargının Katil Engini Onur Duymaz ve Maktul İnci Ece Yüksel konuştu Fanlar kadar sinirleniyoruzYargın'ın 'Katil Engin'i Onur Duymaz ve 'Maktul İnci' Ece Yüksel konuştu! Fanlar kadar sinirleniyoruz#Yargı
HABERLERTeknoloji Haberleri

Honor 50 Türkiye'de satışsa sunuldu

#Honor#Honor 50#Telefon
Honor 50 Türkiyede satışsa sunuldu

Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 50’nin Türkiye pazarında satışa çıktığını duyurdu.

Haberin Devamı

Qualcomm'un Snapdragon 778G işlemcisine sahip olan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Honor 50, profesyonel dörtlü arka kamera sistemine sahip. Telefon, 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile geliyor. 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası sayesinde, kullanıcıların daha fazla insan ve manzara yakalayabilmesini sağlıyor. 2340x1080 yüksek çözünürlük bulunan telefonun OLED ekranı 6,57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip. Telefon, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ek düşük gecikme süresi ile öne çıkıyor. 4.300 mAh pili kapasitesi ile gelen cihaz, 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak bataryanın sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Honor#Honor 50#Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi