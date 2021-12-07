Honor 50 Türkiye'de satışsa sunuldu

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Qualcomm'un Snapdragon 778G işlemcisine sahip olan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Honor 50, profesyonel dörtlü arka kamera sistemine sahip. Telefon, 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile geliyor. 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası sayesinde, kullanıcıların daha fazla insan ve manzara yakalayabilmesini sağlıyor. 2340x1080 yüksek çözünürlük bulunan telefonun OLED ekranı 6,57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip. Telefon, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ek düşük gecikme süresi ile öne çıkıyor. 4.300 mAh pili kapasitesi ile gelen cihaz, 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak bataryanın sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor.