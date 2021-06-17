Honor 50 Serisi akıllı telefonlar tanıtıldı

Son dönemde kısa videoların popülerliği artarken gençler hayatlarının önemli anlarını kaydedip bunları videolu günlükler yani Vlog’lar haline getiriyor. Vlog çekerken karşılaşılan en büyük zorluklar ise kafa karıştıran arayüzler ve kısıtlı çekim modları. Honor'un iddiasına göre Honor 50 serisinin sahip olduğu donanım ve yazılım video çekimini bir üst seviyeye taşıyor.

Honor 50 Pro’nun ön kısmında iki video kamera bulunuyor. 12MP’lik video kamera; 100 derecelik geniş açıya ve portre çekimleri için ideal 18mm odak uzaklığına sahip. 32MP’lik kamera ise yüksek kaliteli görsellik sunarak detayları yakalamanızı mümkün kılıyor. Önde yer alan bu kameralarda AI Geniş Açılı Smart Switching ve Süper Gece Modu özellikleri, çekimlerde daha fazla seçenek sunuyor. Bunlara ek olarak, Honor 50 Pro, ön ve arka kameraların aynı anda kullanılabildiği altı farklı çoklu lensli çekim modu barındırıyor. Video çekimi sırasında kullanıcılar; güzellik modu, video kaydı anında fotoğraf çekme, geniş açılı çekimler gibi Vlog’lar için gerekli pek çok avantaja sahip oluyor.

Honor 50 serisi, Vlog deneyimini daha da geliştirmek için kullanımı kolay bir arayüz ve iyileştirilmiş ses kaydı imkanı da sağlıyor. Bu seri, barındırdığı üç adet mikrofonla, video çekimlerinde daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Kullanıcılar, kablosuz Bluetooth kulaklıklarını da mikrofon olarak kullanarak video çekimi yapabiliyor.

Honor 50 ve Honor 50 Pro, dörtlü arka kamera sistemiyle geliyor. Bu sistemde 108MP’lik ana kamera, 8MP’lik geniş açılı kamera, 2MP’lik Makro kamerası ve 2MP’lik derinlik kamerası yer alıyor.

75 derecelik kavise sahip olan 6.57 inç’lik ekrana sahip HONOR 50 ve 6.72 inç’lik ekrana sahip Honor 50 Pro ile bu seri, 1,07 milyar renkle birlikte en üst retina seviyesi ekranlardan birini barındırıyor. Yüksek kontrast, DCI-P3 yüzde 100 renk aralığı ve 439 PPI piksel yoğunluğu ile Honor 50 Pro; film, fotoğraf veya oyun konusunda yüksek kalite sağlıyor.

Tüm Honor 50 serisi cihazlar 120Hz tazeleme oranına sahipken, Honor 50 ve Honor 50 Pro, 300Hz dokunmatik örnekleme oranıyla birlikte daha akıcı animasyonlar sunan akıllı dinamik tazeleme oranına sahip. Akıllı telefonlarında içerik hazırlamak ve paylaşmak için uzun süre geçirenlere hitap eden telefonlar, TÜV Rheinland EyeComfort Display 2.0 sertifikasyonuna sahip. Bu sayede az aydınlatılmış ortamlarda bile rahat ve güvenli bir görüş deneyimi sunuyor.

5G bağlantısıyla birlikte Vlog çekmek ve oyun oynamak, pil ömrüne de yük bindirir. Tek hücreli çift devreli pil tasarımı sayesinde HONOR 50 66W, HONOR 50 Pro ise 100W’a kadar hızlı şarj özelliğine sahip.

Telefonlar, 4300mAh ve 4000mAh değerinde batarya ile geliyor. Şirketin kendi testlerine göre, Honor 50 sadece 20 dakikada yüzde 70’e kadar şarj edilebilirken, Honor 50 Pro ise aynı sürede yüzde 90’a kadar şarj edilebiliyor.

Cihazlar Qualcomm Snapdragon 778G 5G mobil platformunu barındırıyor. Tüm bunların yanında GPU Turbo X ve Hunter Boost gibi özel teknolojilerle Qualcomm 778G 5G’nin potansiyelini daha da yukarı çıkararak performansı iyileştiriyor.