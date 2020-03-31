Honor 30S tanıtıldı: İşte merak edilen tüm özellikleri

Huawei'nin kardeş markası Honor, Türkiye'de de oldukça aktif olan ve belirli bir kullanıcı kitlesine sahip bir telefon üreticisi. Yeni ürünlerini sık sık kullanıcılarıyla buluşturan şirket, bu kez de Honor 30S adında yeni bir telefonunu gün yüzüne çıkardı. 6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihazın ön yüzünde ekrana gömülü bir kamera yer alıyor.

Huawei'nin geliştirdiği Kirin 820 işlemciden güç alan Honor 30S, grafik yongası olarak da Mali-G57 GPU kullanıyor. 8 GB RAM ile gelen cihazda iki farklı depolama kapasitesi mevcut: 128 GB / 256 GB.

Arka yüzünde 4 kamera bulunan ve 64 MP ana kameraya sahip olan Honor 30S'te ana kameraya 120 derece görüş açısına sahip olan 8 MP geniş açılı lens, 3x optik zum ve 20x dijital zum özelliğine sahip 8 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Diğer bir deyişle, fotoğraf konusunda cihaz rakiplerini fazlasıyla terletecek gibi görünüyor. Ön yüzde ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera bulunuyor.



Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan Honor 30S'te Google servisleri bulunmuyor.

5G teknolojisini destekleyen telefon, aynı zamanda 4000 mAh batarya kapasitesine sahip ve 40 watt hızlı şarj teknolojisini de kullanıyor.

7 Nisan tarihinde ilk etapta Çin'de satışa sunulması planlanan Honor 30S'in ilerleyen aylarda Türkiye'ye de gelebileceği konuşuluyor.

Gelelim fiyatlara... Honor 30S'in 8 GB RAM + 128 GB depolama kapasiteli modelini alanlar 340 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolama kapasiteli modeli alacakların ise 380 dolar ödemeleri gerekiyor.