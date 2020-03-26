Honor 30S, 64 MP kamerasıyla 30 Mart'ta geliyor

Honor 30S, Çin'de internet üzerinden gerçekleştirilecek bir etkinlikle dünyaya tanıtılacak. Cihazın bazı görüntüleri internette yayınlanırken, telefonun daha çok kamerasıyla öne çıkması bekleniyor. 64 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan telefonun arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu yer alırken, ana kameraya ultra geniş açılı kamera, makro kamera ve derinlik sensörü eşlik ediyor.

Kamera tarafında dikkat çeken bir diğer önemli özellik ise 3x optik zumun desteklenmesi.

5G teknolojisini de kullanması beklenen Honor 30S, Huawei'nin geliştirdiği Kirin 820 işlemciden gücünü alıyor. Ekrana gömülü olarak gelmeyen parmak izi tarayıcı, telefonun yan tarafında konumlandırılmış. Batarya kapasitesi 5000 mAh olan cihaz, 40W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

30 Mart tarihinde tanıtılması planlanan Honor 30S ile birlikte fiyat/performans telefonu Honor Play 9A'nın da tanıtılması bekleniyor.



