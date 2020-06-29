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Teknoloji
Haber Giriş: 29.06.2020 - 07:38,Son Güncelleme:

Honor 30 Lite ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor 30 Lite ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih
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Huawei'nin kardeş markası Honor'un bir süredir beklenen yeni akıllı telefonlarından Honor 30 Lite'ın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Peki yeni Honor telefon hangi özelliklerle geliyor? Muhtemel fiyatı belli oldu mu?

Honor 30 Lite, ilk etapta Çin sınırları içinde satışa sunulacak ve cihaz Honor X10 Max ile birlikte 2 Temmuz tarihinde duyurulacak. Global ismi Honor 30 Lite olan ürünün Çin'deki modelinin ismi ise Honor 30 Youth Edition olacak. İsim farklılığı dışında ise her iki telefon arasında bir fark bulunmuyor.

Honor 30 Lite'ın tasarım bazında getirdiği önemli bir yenilik bulunmuyor. Kamera kurulumundan parmak izi tarayıcısına kadar pek çok noktada önceki Honor modelleriyle büyük benzerlikler var.

Şimdi de cihaza biraz daha yakından bakalım. Honor 30 Lite, MediaTek Dimensity 800 5G işlemciden gücünü alacak. Yani cihaz, 5G desteğine de sahip. 90 Hz ekran yenileme oranına sahip olan ve 6.5 inç'lik ekran büyüklüğüyle dikkat çeken Honor 30 Lite'ın arka yüzünde

Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise 4'lü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Telefonda 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera bulunuyor.

22.5W hızlı şarj desteğine sahip olan ve 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Honor 30 Lite'ın fiyatı ise belli değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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