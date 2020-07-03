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Teknoloji
Haber Giriş: 03.07.2020 - 07:33,Son Güncelleme:

Honor 30 Lite duyuruldu, özellikleri ve fiyatı belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor 30 Lite duyuruldu, özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni akıllı telefonlarından Honor 30 Lite'ı görücüye çıkardı. Peki yeni Honor telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

Honor 30 Youth ismiyle de anılan Honor 30 Lite, resmen duyuruldu. Çift SIM kart desteğine sahip olan ürün, 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunan Honor 30 Lite, 90 Hz ekran yenileme oranına sahip.

Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu Magic UI 3.1 yazılımıyla kutusundan çıkan Honor 30 Lite, Google Play servislerine sahip değil ve Huawei Mobil Servisleri ile yoluna devam ediyor. Uygulamaları da AppGallery üzerinden indirebiliyorsunuz.

MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G işlemciden gücünü alan telefon, grafik yongası olarak da Mali-G57MP4'ü kullanıyor. Cihaz, üç farklı model ile satışa sunulacak. 64 GB dahili hafıza + 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza + 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza + 8 GB RAM olmak üzere üç farklı seçenek sunan Honor 30 Lite'ın arka yüzünde 3 kamera yer alıyor.

Honor 30 Lite duyuruldu, özellikleri ve fiyatı belli oldu

Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, ana kamerayı 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera izliyor. Cihaz, 4K video kaydı da yapabiliyor. Telefonun ön yüzüne de 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera konumlandırılmış.

Bluetooh 5.1 teknolojisini kullanan ve USB Type-C arabirimiyle gelen Honor 30 Lite, 3.5 mm kulaklık yuvasına da sahip.

4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Honor 30 Lite, 22.5W hızlı şarj desteği ile geliyor. Siyah, Koyu Mavi ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen Honor 30 Lite'ın fiyatı ise 220 euro oldu.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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