Honor 10X Lite Türkiye'ye geliyor: İşte özellikleri

48MP’lik ana kameranın yer aldığı dörtlü kamera sistemine, 5000mAh kapasiteli bataryaya ve 22.5W SuperCharge hızlı şarj özelliğine sahip Honor 10X Lite, çok yakında raflardaki yerini alacak.

Cihaz, barındırdığı dörtlü kamera sisteminde ana kamera olarak 48 MP’lik Ultra Net Ana Kamera kullanıyor. Bu kamera hem gündüz hem de düşük ışıklı ortamlarda uygun fotoğraflar çekebiliyor. Kameranın yüksek megapiksel değerinin dışında f/1.8, ½” CMOS sensörüyle desteklenmesi için yüksek dinamik aralık sağlıyor. Cihazın sunduğu Ultra Netlik Modu’yla desteklenerek, daha net fotoğraflar elde edilebiliyor. Süper Gece Modu ile de karanlıkta çekilen fotoğraflar daha net ortaya çıkıyor. Şirketin iddiası bu yönde.

48 MP’lik ana kamerasının yanında 8 MP’lik 120 derece Süper Geniş Açılı Kamera ile muhteşem manzara fotoğrafları çekebilirken, 2MP’lik Makro Kamera ile de yakın çekimlerde yüksek detay seviyesine ulaşmak oldukça kolay. Portre fotoğraflarında da başarılı bir performans sergileyen HONOR 10X Lite, bu başarıyı 2MP’lik Derinlik Yardımcısı Kamera ile sağlıyor. Telefonun önünde yer alan 8MP’lik Yapay Zekâ destekli Selfie Kamerası ise sunduğu güzellik modu, filtreler ve bokeh efektiyle muhteşem selfie’ler çekmenize yardımcı oluyor.

5000mAh kapasiteli batarya, 59 saate kadar telefon konuşması, 38 saate kadar 4G telefon görüşmesi ve 23 saate kadar video oynatımı sunuyor. 22.5W SuperCharge teknolojisi ile de telefon boş halinden %100’e 95 dakikada şarj edilebiliyor. 2.5W OTG Ters Şarj işlevi sayesinde diğer cihazları da şarj etmek mümkün.

%90,3’lük ekran-kasa oranıyla gelen ve 2400 x 1800 yüksek çözünürlük sunan ürün, aynı zamanda 16,7 milyon renk sunuyor.

Kirin 710A yonga setini kullanan Honor 10X Lite, dahili 128GB depolamaya ek olarak, barındırdığı microSD kart girişiyle de 512GB’a kadar ek depolama alanı sunabiliyor.

EMUI 10.1 işletim sistemini kullanan telefon, Çoklu Ekran Modu ve eKitap Modu’na da sahip. Çoklu Ekran Modu sayesinde kullanıcılar oyun oynarken ya da işleriyle uğraşırken gelen mesajlara başka bir ekrana geçmeden cevap verebilme özelliğini kullanabiliyor. Bununla birlikte yeni eKitap modu da ekranın ışık ve renk seviyesini optimize ediyor ve bir eKitap okuyucu seviyesine dönüştürüyor.



Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı ise ilerleyen günlerde belli olacak.