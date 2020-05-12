Hong Kong'daki üçlü anti-viral ilaç denemesinden 'umut veren sonuçlar'
Hong Kong'taki araştırmaclıar, Covid-19 hastalarında üç farklı ilacın kullanıldığı bir antiviral ilaç kokteyli kullanılmasından olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.
Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hastalığı orta şiddette geçiden Covid-19 hastaları, bu ilaçların kullanıldığı tedaviyle daha hızlı iyleşti.
127 yetişkinle yapılan araştırmada, 86 kişiye interferon beta-1b, opinavir-ritonavir ve ribavirin ilaçları verildi.
Uzmanlar, çalışmanın sonuçlarını "erken ama önemli" diye tanımlarken, daha ağır hastalarda da araştırma yapılması çağrısında bulundu.
Araştırma ekibinin başkanı Kwok-Yung Yuen "Deneyimiz, orta şiddetteki Covid-19 hastalarının erken dönemli tedavisinde üçlü antiviral ilaç tedavisinin, hastanın vücudundaki virüs miktarını hızla bastırdığını gösterdi" dedi.
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