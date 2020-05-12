Hong Kong'daki üçlü anti-viral ilaç denemesinden 'umut veren sonuçlar'

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hastalığı orta şiddette geçiden Covid-19 hastaları, bu ilaçların kullanıldığı tedaviyle daha hızlı iyleşti.

127 yetişkinle yapılan araştırmada, 86 kişiye interferon beta-1b, opinavir-ritonavir ve ribavirin ilaçları verildi.

Uzmanlar, çalışmanın sonuçlarını "erken ama önemli" diye tanımlarken, daha ağır hastalarda da araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Araştırma ekibinin başkanı Kwok-Yung Yuen "Deneyimiz, orta şiddetteki Covid-19 hastalarının erken dönemli tedavisinde üçlü antiviral ilaç tedavisinin, hastanın vücudundaki virüs miktarını hızla bastırdığını gösterdi" dedi.



