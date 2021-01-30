Hometech Alfa 590s incelemesi: İşte öne çıkan özellikler

Dizüstü ve tablet bilgisayarlar başta olmak üzere çeşitli elektronik ürünlerle Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşan Hometech, şimdi de yeni dizüstü bilgisayarı

Hometech Alfa 590S ile kullanıcıların karşısına çıktı.

İşletim sistemi kurulu olarak gelmeyen (FreeDOS) ürün, 15.6 inç ekran büyüklüğünde bir bilgisayar. Standart bir ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz; eğitim, iş ve eğlence gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

Intel Core i5 5257U işlemciden gücünü alan ürün, pek çok uygulamayı sorunsuz çalıştırabilirken, standart oyunlarda da performans sorunu yaşamıyorsunuz. Ancak elbette bu cihaz bir oyun bilgisayarı değil ve en zorlu oyunları yüksek grafiklerle oynayacağınızı düşünmeyin. Ancak ortalama bir oyunu oynatmakta da problem yaşamıyor, bunu da belirtmek gerekiyor.



8 GB RAM'le gelen Hometech Alfa 590S, az önce belirttiğimiz üzere FreeDOS işletim sistemi özelliğine sahip. Windows 10 kurulu gelmediğinden siz ayrıca Windows 10 lisansı edinip cihazınızı kullanabilirsiniz. Ancak FreeDOS size dilediğiniz işletim sistemini kurma hakkı verdiğinden Windows 10 ile de sınırlı değilsiniz. Linux ve türevi açık kaynak kodlu işletim sistemlerini de kullanabilirsiniz.

Nispeten ince bir ekran çerçevesine sahip olan cihaz, 2 kilogram ağırlığında. 1920 x 1080 piksellik ekran çözünürlüğüyle dikkat çeken Hometech laptop modeli Full HD görüntü kalitesine sahip. IPS panel ekran özelliği sayesinde parlama problemi yaşamayacağınızı söyleyebiliriz.

Ekranın üst kısmında ürünün web kamerası (webcam) yer alıyor. İş görüşmelerinizde ve müşterilerinizle dijital ortamda iletişim kurarken bilgisayarın 2 megapiksellik kamerasından yararlanabilirsiniz.

Bilgisayarın USB bağlantısı özelliğini kullanarak taşıyıcı belleğinizdeki dosyaları açabileceğiniz gibi USB girişi kısmından yararlanarak taşınabilir bilgisayarınızı harici farelerle de kullanabilirsiniz.



512 GB SSD depolama alanı da cihazın bir başka önemli özelliği. Cihazın daha hafif ve ince olmasında önemli bir rol oynayan SSD teknolojisi, cihazın hızını da artırıyor ve bilgisayar saniyeler içinde açılıyor.

512 GB'lık kapasite ise standart bir kullanıcı için yeterli. Ancak 1 TB'lık kapasiteyi de gözler aramıyor değil.

Gelelim bağlantı teknolojilerine... Cihazda bulunan Bluetooth özelliğiyle bilgisayarınızla telefonunuz arasında bağlantı oluşturabilirsiniz. Ayrıca Kablosuz şekilde veri aktarımı yaparak telefonunuzdaki dosyaları bilgisayarınıza taşıyabilme şansınız da var.

Benzer şekilde, bilgisayarınızda bulunan görselleri de cep telefonunuza Bluetooth özelliği yardımıyla taşıyabilirsiniz. Wi-Fi özelliğine de sahip olan dizüstü bilgisayar ile evinizdeki ya da iş yerinizdeki kablosuz ağlara bağlanarak çalışmalarınızı yerine getirebilirsiniz.



Üç hücreli pil desteği ile üretilen bilgisayar, 4 bin TL fiyat etiketine sahip.