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Teknoloji
Haber Giriş: 20.11.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Hometech ALFA 550 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Hometech ALFA 550 tanıtıldı: İşte özellikleri
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Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji üreticilerinden Hometech, yeni ALFA 550i dizüstü bilgisayar modeliyle kullanıcılarının karşısına çıktı.

İnce tasarımıyla dikkat çeken notebook, 15,6 inçlik ekran büyüklüğüne sahip ve IPS LED ekran paneliyle geliyor. 1920x1080 piksel ile Full HD çözünürlüğe sahip olan bu ekran, hem oyun hem de grafik uygulamalarında kullanılabiliyor.

Yeni nesil Intel Core i5 (5257U) işlemciden gücünü alan ALFA 550i, geleneksel harddisk yerine yeni nesil yazma teknolojisini kullanan SSD ile geliyor ve 256 GB’lık depolama alanı sunuyor. SSD teknolojisi, bilgisayarın çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor.

Hometech ALFA 550 tanıtıldı: İşte özellikleri

Üründe 5000 mAh’lik 7.6v gücündeki batarya bulunuyor. 4 GB RAM'le gelen üründe ayrıca görüntülü görüşmeye olanak veren 2.0 MP’lik ön kamera, USB 3.0 hızlı veri bağlantısı, Ethernet Portu, Bluetooth, Wi-Fi bağlantı özelliği bulunuyor.

ALFA550i, 4.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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